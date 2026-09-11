В России запустили 5G в 16 городах, но владельцам iPhone сети недоступны

Минцифры России объявило о коммерческом запуске сетей пятого поколения. На первом этапе 5G заработал в 16 городах и стал доступен примерно 10 млн человек. Воспользоваться связью могут только владельцы смартфонов на Android.

Сети включили МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2 — так называемая «большая четвёрка». В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге 5G запустили все четыре оператора, в Новосибирске и Казани — «МегаФон» и МТС, в Самаре — «Билайн» и «МегаФон». В Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде и Твери сеть развернул только «МегаФон». В Волгограде, Красноярске, Перми и Челябинске услугу начал предоставлять Т2. В Уфе 5G включил МТС, а в Ярославле — «Билайн». Независимые виртуальные операторы в этот перечень не попали — в начале сентября регулятор оставил право на 5G только за Yota и «Ростелекомом».

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На первом этапе сети работают на частотах, которые операторам ранее выделили под 4G. По расчётам ведомства, это должно увеличить пропускную способность на 20–25% в ближайшие годы. Дополнительно все четыре компании получили равные по объёму полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц, причём бесплатно. В Минцифры объясняют такое распределение желанием сохранить конкуренцию между операторами и удержать тарифы доступными.

Владельцы iPhone сталкиваются с двумя препятствиями. Первое зависит от самой Apple — она не внесла российских операторов в список поддерживаемых. Без операторских настроек в iOS (carrier profile) смартфон не включает 5G и остаётся в сети 4G даже там, где рядом работает совместимая сеть пятого поколения.

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Второе препятствие — выбор частот. Большинство стран разворачивает массовые сети 5G в диапазоне n78 (3,3–3,8 ГГц). В России этот спектр занят военными и другими государственными системами, поэтому операторам он недоступен. Вместо него, помимо частот от 4G, будет использоваться более редкий диапазон n79 — прежде всего та же полоса 4,63–4,99 ГГц. Её поддерживают далеко не все смартфоны, и не только от Apple.

До конца года ведомство прорабатывает запуск 5G ещё в 50 городах. Помимо быстрого мобильного интернета, Минцифры рассчитывает на применение сетей пятого поколения в промышленности и телемедицине. Среди других направлений — управление беспилотным транспортом и робототехникой. В планах также системы «умного города» и подключение датчиков и счётчиков. По словам главы ведомства Максута Шадаева, сети 4G уже покрывают 90% населённой территории страны, а 95% абонентов пользуются ими ежедневно. Сети пятого поколения дают значительно более высокую скорость, что, как он отметил, важно прежде всего для продвинутых городских пользователей.