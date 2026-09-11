SWEET.TV начал съёмки нового сезона «Танцуют все»

SWEET.TV начал в Киеве съёмки нового сезона легендарного шоу «Танцуют все», которое не выходило в эфир более десяти лет. Ведущими стали инфлюенсерка Даша Квиткова и Роман Мищеряков, автор YouTube-канала «Точка сбора».

По замыслу создателей, «Танцуют все» — это не просто шоу о танцах. Это масштабный проект о людях, которые живут танцем и готовы заявить о себе. В новом сезоне остаётся неизменным главное — соперничество участников за победу, а сам формат получил современный взгляд и пространство для разных танцевальных направлений. SWEET.TV объявил кастинг на сезон ещё в июне, когда впервые сообщил о возрождении шоу.

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Съёмки нового сезона уже идут в Киеве. Так же раньше в этом году SWEET.TV начинал съёмки обновлённой «Фабрики звёзд» — ещё одного проекта телеканала.

Даша Квиткова известна как одна из самых популярных украинских инфлюенсерок — за ней следит миллионная аудитория в соцсетях. «Я впервые стала ведущей такого масштабного шоу и очень этому рада», — рассказала она.

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Партнёром Даши стал Роман Мищеряков. По его словам, «Танцуют все» — это прежде всего сочетание творчества и соревнования, а конкуренция добавляет участникам мотивации. «Для меня возвращение „Танцуют все“ на SWEET.TV — невероятное событие», — отметил Мищеряков. Квиткова, в свою очередь, назвала их творческий тандем с Романом «классным» и добавила, что с нетерпением ждёт встречи со зрителями.