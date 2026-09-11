США планируют потеснить Huawei в Африке, где тот занимает 52% рынка 5G

Администрация Дональда Трампа предоставит Africell, единственному в Африке оператору связи с американскими владельцами, кредит почти на $100 млн, чтобы противостоять экспансии Huawei на континенте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект документа.

Ранее об этом кредите публично не говорилось. Согласно документу, деньги «позволят Africell инвестировать в новейшие технологии мобильной связи от американских компаний и других партнёров-поставщиков».

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Сам оператор подтвердил, что в проекте участвует государственный Экспортно-импортный банк США (EXIM). «Мы рады сотрудничать с EXIM для внедрения более надёжной и безопасной коммуникационной инфраструктуры на рынках, где мы работаем», — заявил генеральный директор Africell Holding Limited Зиад Даллул.

Кредит стал частью кампании Вашингтона, который добивается, чтобы за рубежом ставили телеком-оборудование не китайских производителей. В первый срок Трампа США запустили инициативу «чистой сети». Она предполагала удаление китайских технологий, приложений и операторов связи из инфраструктуры самих Штатов и стран-союзников. Во второй срок администрация продолжила те же меры.

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Союзникам отказ от китайского оборудования обходится дорого. По оценке GSMA Intelligence, замена оборудования Huawei и ZTE в сетях ЕС обойдётся операторам в €30–40 млрд.

Похожую проверку начала и Индия. Страна планирует отказаться от оборудования Huawei и ZTE в мобильных сетях и считает, сколько его уже стоит у крупнейших операторов.

Сами США ввели против Huawei жёсткие санкции из-за обвинений в слежке за пользователями. Huawei эти обвинения отрицает.

В самой Африке доля китайского производителя остаётся крупнейшей. По данным исследовательской компании Counterpoint Research, на Huawei приходится около 52% инфраструктуры 5G на континенте.