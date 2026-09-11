Смартфон T1 Phone от Trump Mobile подорожал на $250

Trump Mobile без лишнего шума подняла цену своего первого смартфона T1 Phone с $499 до $749. Характеристики аппарата не изменились, а все упоминания о промо цене исчезли с сайта компании, пишет The Verge.

За $749 покупатель получает устройство с 6,78-дюймовым AMOLED-экраном и частотой обновления 120 Гц. Внутри — процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, батарея на 5000 мА·ч с поддержкой 30-ваттной зарядки и камера на 50 мегапикселей. Корпус отделан под золото. Это уровень среднего сегмента, а в тестах производительности T1 Phone уступал бюджетным моделям 2026 года.

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Отметку $499 компания изначально подавала как стартовую, а её руководство намекало, что со временем цена вырастет. Повышение пришлось на непростое для отрасли время — из-за дефицита микросхем памяти дорожает почти вся потребительская электроника. Впрочем, $749 переводят довольно скромный аппарат в прямое соперничество с устройствами Google, Samsung и Apple.

Уникальной американской разработкой T1 Phone не является. Разбор устройства показал много общего с моделью HTC U24 Pro. В мае первые обозреватели обнаружили ошибку на флаге США — 11 полос вместо 13. Пока смартфон продавали за $499, энтузиасты были готовы мириться с таким положением дел. За $749 продавать его будет заметно труднее.