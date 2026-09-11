SET University открыл гранты на обучение для ветеранов и военнослужащих, женщин в технологической сфере, семей защитников и талантливых кандидатов, которые уже продемонстрировали свой потенциал. Речь идёт о покрытии до 100% стоимости обучения по пяти магистерским программам: компьютерная инженерия автономных систем, киберзащита, AI и облачные технологии, инновационная инженерия, стратегическое лидерство в сфере AI. Об этом рассказал инвестор, IT-предприниматель и сооснователь SET University Сергей Токарев.

У кого есть шанс получить грант

Полное финансирование обучения предусмотрено для военнослужащих и ветеранов, которые хотят превратить полученные знания в основу нового профессионального этапа или усилить уже имеющиеся технические навыки. Компенсация 50–90% стоимости будет доступна семьям защитников — партнёрам, детям и жёнам.

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Также на грант могут рассчитывать женщины в IT с техническим бэкграундом или те, кто развивается в технологической отрасли. Дополнительно на частичное покрытие имеют право талантливые кандидаты, которые побеждали в хакатонах или олимпиадах, имеют высокие результаты НМТ или собственные стартапы.

«Мы хотим сделать так, чтобы жизненные или финансовые обстоятельства не вынуждали талантливых людей отказываться от профессионального развития. Именно поэтому мы расширили программу грантов. Основная задача — создать больше возможностей для тех, кто имеет потенциал и мотивацию, но нуждается в поддержке», — объясняет Сергей Токарев.

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Как принять участие в программе

SET University открыл набор на 2026–2027 учебный год. Чтобы подать заявку, необходимо пройти четыре этапа:

Заполнить анкету и предоставить документы. Пройти тест на IT-компетентность и мотивационное тестирование. Соответствовать требованиям МОН Украины. Пройти собеседование с комиссией университета.

В заявке кандидат должен презентовать собственные результаты и рассказать, зачем ему нужна конкретная магистерская программа.

«Мы не хотим просто выдавать дипломы. Наша цель — формировать мотивированных специалистов, в которых сегодня нуждается украинская технологическая отрасль», — говорит Сергей Токарев.

В университете подчёркивают, что практические навыки не менее важны, чем теоретические знания. Это инвестиция в людей, которые станут специалистами и будут влиять на будущее страны.