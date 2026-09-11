Польша приступила к созданию собственного аналога Starlink

11 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о начале работ над собственной спутниковой сетью связи — польским аналогом Starlink. Заявление он сделал на Международном салоне оборонной промышленности MSPO в Кельце, пишет польское издание Onet.

«Да, это вызов, это мечта, но это не фантазия», — сказал Туск. Начавшийся процесс, по словам премьера, должен привести к появлению польского Starlink. Туск добавил, что в космической отрасли его страна является весомым партнером, а в Европе «становится ведущим государством».

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Параметры будущей группировки правительство пока не называет. Неизвестны ни количество спутников, ни сроки запуска, ни стоимость проекта.

Первым практическим шагом стал меморандум, подписанный на том же салоне. Польская группа вооружения (PGZ) и финско-польская компания ICEYE совместно создадут военную систему спутниковой связи MILSATCOM для вооруженных сил страны. Со стороны PGZ в проект вовлечены Военные заводы связи № 1, исследовательский центр OBR CTM и предприятие PIT-RADWAR.

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С ICEYE польские военные работают не впервые. В мае 2025 года Агентство вооружения заключило контракт на 860 млн злотых с консорциумом ICEYE Polska и Военных заводов связи № 1. Консорциум должен был изготовить три спутника радарного наблюдения с опционом еще на три аппарата. Систему MikroSAR передали армии в мае 2026 года.

Идея собственной сети созрела на фоне споров вокруг частных спутниковых операторов. Ранее в польском правительстве заявляли, что новые правила SpaceX делают Польшу клиентом второго сорта. Владелец компании Илон Маск признавал, что в свое время заблокировал украинским военным доступ к Starlink. Так он хотел сорвать атаку на российские корабли у берегов оккупированного Крыма, после чего в Сенате США начали расследование действий SpaceX.

О необходимости европейского аналога Starlink в ЕС говорят давно. Союз строит группировку IRIS², которая, по оценке еврокомиссара, превзойдет Starlink, но произойдет это нескоро.

В этой программе Польша — среди главных участников. Летом страна инвестировала 656 млн евро в IRIS², то есть около десятой части стоимости системы. Национальный проект Варшава развивает параллельно с европейским. Одновременно страна вкладывает деньги в собственную оборонную промышленность и расширяет участие в международных космических программах.