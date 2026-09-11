Офис инженерной команды «Киевстара» повреждён во время атаки на Киев

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Київстар
Фото: Getty Images

«Киевстар» сообщил о повреждении офиса инженерной команды в Киеве в результате российской атаки 11 сентября. Среди сотрудников пострадавших нет, а сеть оператора продолжает обслуживать абонентов по всей стране.

«Самое главное — сотрудники компании не пострадали. Безопасность людей остаётся нашим безусловным приоритетом», — говорится в заявлении оператора.

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В «Киевстаре» добавили, что специалисты уже оценивают масштаб нанесённого ущерба и устраняют его последствия. Это уже второй случай повреждения телеком-объекта в Киеве менее чем за неделю: 8 сентября ракетный удар повредил офис и склад поставщика телеком-оборудования DEPS.

Несмотря на атаку, мобильная сеть «Киевстара» не прекращала работу. В операторе заверили, что она продолжает предоставлять услуги абонентам по всей стране.

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Подробностей о том, насколько серьёзны повреждения офиса, «Киевстар» пока не раскрыл. Неизвестно и то, отразилась ли атака на работе самой инженерной команды или на технической инфраструктуре оператора.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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