«Киевстар» предложил YouTube Premium Lite дешевле, чем напрямую от YouTube

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Київстар запропонував підписку на YouTube Premium Lite

«Киевстар» предложил абонентам индивидуальную подписку YouTube Premium Lite по акционной цене 85 грн в месяц. Предложение действует с 10 сентября 2026 года.

Подписка убирает рекламу из роликов, позволяет слушать видео с выключенным экраном и сохранять его для просмотра без интернета. Главное отличие от полной версии YouTube Premium — отсутствие музыкального сервиса YouTube Music.

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Цена «Киевстара» ниже прямой стоимости сервиса. В августе YouTube запустил Premium Lite в Украине за 99 грн в месяц, так что предложение оператора обходится абонентам на 14 грн дешевле.

Те, кто раньше не пользовался YouTube Premium или YouTube Premium Lite, смогут подключить подписку за 0 грн в первый месяц. Далее оплата будет списываться ежемесячно по тарифу 85 грн.

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Это уже второй пересмотр условий сотрудничества «Киевстара» с сервисами YouTube за последние две недели. Ранее оператор изменил дату списания оплаты и стоимость обычной подписки YouTube Premium — она выросла до 159 грн в месяц.

Подключить YouTube Premium Lite абоненты могут в приложении «Мой Киевстар». Для этого нужно авторизоваться через Google и выбрать электронный адрес, для которого будет действовать подписка.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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