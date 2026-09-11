Группа DVL за два года после объединения обновила 3 тысячи базовых станций и удвоила покрытие GPON

Группа DVL, объединяющая «Датагруп», Volia и lifecell, подвела итоги второго года после объединения. За это время операторы построили и модернизировали около 3 тысяч базовых станций, а покрытие сети GPON почти удвоилось, говорится в пресс-релизе группы.

Выручка группы за 2025 год выросла на 16% против 2024-го, и в DVL говорят, что положительная динамика сохраняется. Наибольший вклад внёс мобильный оператор lifecell. Его выручка по итогам 2025 года увеличилась на 18,7% и достигла 15,9 млрд грн, а прибыль составила почти 6 млрд грн.

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В прошлом году оператор перечислил 3,96 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней. Против 2022 года это почти вдвое больше — тогда сумма составляла 2,03 млрд грн. Капитальные инвестиции lifecell с 2022 года по первое полугодие 2026-го достигли 20,1 млрд грн, и более 2,5 млрд грн из них пошло на энергоустойчивость сети.

Самым заметным эффектом объединения в группе называют инфраструктурную синергию. Более 980 базовых станций lifecell уже работают на оптоволокне «Датагруп», а пропускная способность такого канала достигает 10 Гбит/с на станцию. Оптика вместо радиорелейных линий делает сеть стабильнее и готовит её к росту трафика.

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Параллельно группа масштабирует GPON — оптику, доведённую непосредственно до квартиры абонента. За последний год охват этой сети вырос с 345,1 тыс. до 672 тыс. домохозяйств. Технология даёт до 1 Гбит/с и среди решений фиксированного интернета остаётся одной из самых экономных по энергопотреблению.

Ядро сети lifecell переводит на облачную архитектуру (cloud-native) на базе решений Ericsson — Packet Core и User Data Management. По расчётам компании, обновлённое ядро должно ускорить сеть и запуск новых услуг. Одновременно оператор готовится отказаться от 3G, который уже отключает в 17 областях. Взамен растёт аудитория звонков через сеть 4G (VoLTE). Эта технология доступна почти 2,8 млн абонентов, а за год их количество выросло в 2,4 раза. Через 4G проходит уже 40% голосового трафика.

Пилотную эксплуатацию 5G оператор развернул в этом году в пяти городах. Это Львов, Бородянка, Харьков, Киев и Одесса, которая присоединилась к пилоту последней.

Энергоустойчивость сети в DVL называют одним из стратегических приоритетов после объединения. В сети установлено более 46 тыс. литиевых аккумуляторов, а ещё компания закупила тысячи генераторов. Они способны держать базовые станции без внешнего питания до 10 часов.

Линейку конвергентных тарифов «Лайфсет» оператор вывел на рынок в январе 2025 года, уже через четыре месяца после объединения. Тарифы объединили мобильную связь, фиксированный интернет и телевидение, а пользователей линейки уже более 100 тысяч. Следующим шагом стал домашний интернет «Инет» со скоростью до 1 Гбит/с. Его запустили в этом году, причём подключиться может абонент любого мобильного оператора. Вместе с тарифами «Лайфсет 3в1» и телевидением lifecell TV сервис вошёл в направление «lifecell ВДОМА».

Позиции на рынке переноса номеров между операторами (MNP) за два года тоже усилились. lifecell остаётся лидером по количеству абонентов, перешедших в его сеть, а в мае 2026 года их число превысило 1 миллион. В июле оператор первым в Украине запустил перенос номера через приложение «Дія». За первый месяц этим каналом воспользовались 1500 абонентов.

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С начала полномасштабного вторжения DVL направила более 516 млн грн на поддержку детей, военных, государства и общин. Эту сумму группа приводит по состоянию на конец первого полугодия 2026 года. Ежемесячно она выделяет 1,56 млн грн на 156 детей, потерявших родителей из-за войны, в рамках проекта «Наші діти». Ещё 1 млн грн ежемесячно идёт на эвакуацию раненых вместе с фондом «Центр спасіння життя».

Компания также помогает центру реабилитации ветеранов «Титанові» и Центру «Місто Добра» в Черновцах. Краудфандинг «Почуй своїх» с Фондом Сергея Притулы собрал 14 млн грн на средства связи для военных. Общая стоимость переданного Силам обороны телеком-оборудования превысила 353 млн грн.