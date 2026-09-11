FCC разрешила Asus продавать роутеры и другое сетевое оборудование в США

Федеральная комиссия по связи США (FCC) разрешила Asus продавать беспроводное сетевое оборудование в стране до 6 марта 2028 года. Решение приняли после заключения военных о том, что эти устройства не угрожают национальной безопасности, пишет Tom’s Hardware.

Разрешение остаётся условным и имеет чёткий срок действия. При этом оно охватывает почти весь ассортимент сетевых устройств Asus. Под него попали роутеры серий RT, ROG GT, ROG Strix GS и TUF Gaming. В перечне также линейка ExpertWiFi, mesh-системы ZenWiFi, мобильные 5G-роутеры, усилители сигнала и беспроводные точки доступа. То есть компания сможет и дальше продавать в США все основные категории своего оборудования.

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Необходимость в отдельном разрешении возникла весной. Тогда комиссия закрыла американский рынок для маршрутизаторов иностранного производства, признав их угрозой нацбезопасности. С тех пор производители возвращаются на него поодиночке. Asus в этом списке не первая — условное одобрение FCC уже получили Netgear и Amazon Eero/Leo.

Для самой Asus решение важно накануне перехода отрасли на Wi-Fi 8. Новое поколение сетевого оборудования компания уже готовит. Ранее она показала концептуальный игровой роутер ROG NeoCore, а летом представила потребительскую модель ROG Rapture GT-BN98 Pro. Её реальная пропускная способность должна вдвое превысить показатели нынешних устройств Asus на Wi-Fi 7.

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У TP-Link дела сложнее. Производитель занимает значительную долю американского рынка роутеров, но разрешения от FCC до сих пор не получил. Власти США продолжают проверять его заявления об отсутствии связей с правительством и вооружёнными силами Китая. Весной компания даже назвала себя американской, чтобы избежать запрета. Пока проверка идёт, TP-Link не называет сроки выхода своих новых роутеров Wi-Fi 8 Ultra в США.