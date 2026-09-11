ЕС начал переговоры с Украиной о присоединении к системам связи Govsatcom и IRIS²

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IRIS²

Украина ведет с Европейской комиссией переговоры о доступе к двум программам защищенной спутниковой связи ЕС — Govsatcom и IRIS². О начале переговоров на Международном космическом саммите в Париже заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, пишет Euractiv.

«Мы начали переговоры о присоединении Украины к Govsatcom и IRIS²», — сказал еврокомиссар. По его словам, такой шаг позволит военным ЕС и Украины координировать действия в рамках единой системы. Кубилюс и раньше выступал за доступ Украины к европейской сети.

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Саму систему IRIS² в ЕС строят для военных и дипломатических нужд. Выводить первые спутники группировки на орбиту должны начать до 2029 года. В июле к системе присоединилась Польша, вошедшая в шестерку основных участников проекта.

О возможном доступе Украины к сети говорили еще летом 2025 года. Тогда среди кандидатов на присоединение за пределами ЕС называли также Британию и Норвегию.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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