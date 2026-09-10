Vodafone запустил открытое тестирование 5G в Одессе

Vodafone открыл одесситам доступ к сети 5G в тестовом режиме. С 10 сентября она работает в центре города, от Приморского бульвара до Куликова поля, и доступна абонентам с совместимыми SIM-картами и смартфонами, говорится в пресс-релизе оператора.

Всего 5G охватило восемь локаций в центральной части города. Кроме Приморского бульвара и Куликова поля, это Дерибасовская, Коблевская и Старосенная. Сигнал ловит также на Соборной, Греческой и Привокзальной площадях.

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Пятое поколение связи дает заметно более высокие скорости, чем предыдущие мобильные стандарты. По словам оператора, в зоне покрытия абоненты получают более стабильные видеозвонки и качественный стриминг. Быстрее работают и онлайн-приложения.

Генеральный директор Vodafone Украина Ольга Устинова называет 5G не просто новым стандартом связи, а очередным этапом развития цифровой инфраструктуры страны. «Каждый новый запуск дает нам практический опыт, необходимый для будущего масштабирования технологии», — добавила она.

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К запуску сети оператор приурочил инсталляцию Future You («Встреча с собой в будущем»). Она будет работать с 10 по 21 сентября в ТРЦ «Афины» на Греческой площади, 3/4. Там можно создать цифрового аватара на основе искусственного интеллекта и поговорить с ним в реальном времени. Фото аватара посетители смогут загрузить на смартфон.

Платить за 5G отдельно не придется. Трафик тарифицируется так же, как и в сетях 4G, по действующему тарифу абонента. Подключать дополнительные услуги или менять тарифный план не нужно. Если SIM-карта и смартфон поддерживают технологию, а в настройках выбран соответствующий тип сети, соединение установится автоматически. Проверить готовность карты и телефона можно командой *222#.

Одесса стала следующим этапом программы открытого тестирования. Раньше Vodafone включил 5G во Львове, Бородянке, Харькове и во всех административных районах Киева. В конце августа оператор подвел итоги первого месяца работы сети в столице.

За полгода тестирования в этих городах сетью воспользовались более 1,5 миллиона уникальных клиентов. По статистике оператора, максимальная скорость, зафиксированная на базовой станции в реальных условиях, приблизилась к 2 Гбит/с.