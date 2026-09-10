SpaceX представила маршрутизатор Starlink Router 4 с поддержкой Wi-Fi 7

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Starlink Router 4
Фото: Starlink

SpaceX представила новое поколение фирменного маршрутизатора — Starlink Router 4 с чипсетом Wi-Fi 7. Одновременно он держит до 510 подключённых устройств, а зоной покрытия производитель называет около 325 м², или 3500 кв. футов.

Именно переход на Wi-Fi 7 в компании называют главным обновлением Router 4. SpaceX обещает более высокую скорость соединения для клиентских устройств и стабильную работу сети тогда, когда нагрузка на неё растёт. О том, что Starlink готовит маршрутизатор именно с этим стандартом, стало известно ещё в августе.

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Router 4 получил трёхдиапазонные радиомодули, которые должны сделать эффективнее работу Mesh-сети из нескольких точек доступа. Заявлена также параллельная раздача сигнала сразу нескольким устройствам (MU-MIMO и OFDMA). Конфигурация антенн — 4×4 в диапазоне 2,4 ГГц и 4×5 в диапазоне 5 ГГц.

Проводных соединений у маршрутизатора два — под них предусмотрены порты Ethernet, а стороннее оборудование подключается напрямую через LAN. Устройство поддерживает защиту сети по стандартам WPA2 и WPA3.

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Размеры корпуса — 46×203×115 мм, вес — около 400 г. Порты прикрыты водостойкими заглушками, наружу выведены светодиодный индикатор и кнопка сброса. Производитель заявляет рабочие температуры от −30 до +50 °C и защиту корпуса по классу IP56 — от пыли и струй воды. При этом сам маршрутизатор предназначен для помещений.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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