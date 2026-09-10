Nintendo добавила Switch 2 поддержку переменной частоты обновления на телевизоре

Nintendo выпустила для Switch 2 прошивку 23.0.0 с поддержкой переменной частоты обновления (VRR) в режиме подключения к телевизору. Обновление вышло 10 сентября, а до этого переменная частота работала только на встроенном 7,9-дюймовом экране консоли.

Переменная частота обновления согласует работу телевизора с реальным количеством кадров, которое выдает консоль. Панель обновляет изображение тогда, когда готов очередной кадр, а не по собственному неизменному расписанию, поэтому из картинки исчезают разрывы. Заметнее всего это в сценах, где частота кадров проседает.

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Сработает новая функция, впрочем, не с каждым телевизором. Nintendo отмечает, что переменная частота включается только тогда, когда ее поддерживают и сама игра, и подключенная панель. Обновления одной лишь консоли тоже недостаточно. Отдельно придется обновить прошивку док-станции Switch 2, через которую сигнал и идет на телевизор.

Управлять режимом можно из системного меню, где в разделе «Дисплей» появился отдельный пункт «Настройки VRR». Пункт «Информация о выводе док-станции» Nintendo переименовала в «Информацию о выводе изображения». Теперь в нем виден подробный перечень видеосигналов, которые способен принять подключенный телевизор.

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Остальные изменения в прошивке касаются самой консоли. Переключатель «Усиление портативного режима» переехал в «Быстрые настройки». Владельцы Switch 2 также могут полностью перенести данные на другую такую же консоль через системные настройки.