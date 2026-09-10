Netflix убрал из своего каталога украинскую версию мультсериала «Маша и Медведь»

Netflix убрал украинскую версию российского мультсериала «Маша и Медведь» из своего каталога. Об этом в фейсбуке сообщил глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.

Депутат подчеркнул, что принятие решения — лишь первый шаг, а не менее важным будет его исполнение. Нардеп добавил, что теперь результата должны добиться ответственные органы.

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Как рассказал Юрчишин, украинская версия исчезла из стриминга после того, как министр культуры Татьяна Бережная встретилась во Франции с со-генеральным директором Netflix Тедом Сарандосом. В Минкультуры рассказывали, что Украина просила международные стриминговые платформы удалить эту адаптацию. Во время переговоров Сарандос заверил, что украинской адаптации «Маши и Медведя» нет ни в одной стране, где работает сервис.

Права на мультсериал стриминг получил задолго до этого. В июне Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезоны проекта. Тогда же сервис продлил соглашение по предыдущим сезонам и спин-оффам.

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Ситуация изменилась в августе, когда Украина ввела санкции против создателей мультика. Ограничения получили пятеро россиян и четыре организации, причастные к созданию и распространению анимации. В Офисе президента объясняли, что сериал транслирует пророссийские нарративы под видом детского контента. Из-за этого мультсериал назвали угрозой национальной безопасности Украины.

Вслед за санкциями YouTube заблокировал каналы мультсериала на территории Украины — русскоязычный, украиноязычный и англоязычный.

Внимание к «Маше и Медведю» выросло еще в августе 2025 года, когда «Детектор медиа» выяснил, что украиноязычный ютуб-канал мультсериала возглавил рейтинг двадцати самых популярных детских каналов в Украине. Позже Национальная полиция по обращению Юрчишина подтвердила связь мультфильма с Россией, а Министерство культуры выступило за ограничения против него.