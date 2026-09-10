Netflix убрал из своего каталога украинскую версию мультсериала «Маша и Медведь»

Netflix убрал украинскую версию российского мультсериала «Маша и Медведь» из своего каталога. Об этом в фейсбуке сообщил глава парламентского Комитета по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин.
Депутат подчеркнул, что принятие решения — лишь первый шаг, а не менее важным будет его исполнение. Нардеп добавил, что теперь результата должны добиться ответственные органы.
Как рассказал Юрчишин, украинская версия исчезла из стриминга после того, как министр культуры Татьяна Бережная встретилась во Франции с со-генеральным директором Netflix Тедом Сарандосом. В Минкультуры рассказывали, что Украина просила международные стриминговые платформы удалить эту адаптацию. Во время переговоров Сарандос заверил, что украинской адаптации «Маши и Медведя» нет ни в одной стране, где работает сервис.
Права на мультсериал стриминг получил задолго до этого. В июне Netflix приобрел права на восьмой и девятый сезоны проекта. Тогда же сервис продлил соглашение по предыдущим сезонам и спин-оффам.
Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий
Ситуация изменилась в августе, когда Украина ввела санкции против создателей мультика. Ограничения получили пятеро россиян и четыре организации, причастные к созданию и распространению анимации. В Офисе президента объясняли, что сериал транслирует пророссийские нарративы под видом детского контента. Из-за этого мультсериал назвали угрозой национальной безопасности Украины.
Вслед за санкциями YouTube заблокировал каналы мультсериала на территории Украины — русскоязычный, украиноязычный и англоязычный.
Внимание к «Маше и Медведю» выросло еще в августе 2025 года, когда «Детектор медиа» выяснил, что украиноязычный ютуб-канал мультсериала возглавил рейтинг двадцати самых популярных детских каналов в Украине. Позже Национальная полиция по обращению Юрчишина подтвердила связь мультфильма с Россией, а Министерство культуры выступило за ограничения против него.