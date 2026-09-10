MEGOGO покажет матч ПСВ — «Шахтер» в стартовом туре Лиги чемпионов 2026/27

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MEGOGO покаже матч ПСВ — «Шахтар»

Сегодня, 10 сентября, донецкий «Шахтер» проведет первый матч лигового этапа Лиги чемпионов сезона 2026/27 против нидерландского ПСВ. Игра на стадионе «Филипс» начнется в 19:45 по киевскому времени, а показ обеспечит MEGOGO, говорится в пресс-релизе медиасервиса.

«Шахтер» остается единственным украинским клубом среди 36 участников лигового этапа. Каждая команда на этой стадии играет восемь матчей против восьми разных соперников, а результаты сводятся в одну общую таблицу. Первая восьмерка выходит сразу в 1/8 финала, а клубы с девятого по 24-е место разыгрывают остальные путевки в стыковом раунде.

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Комментировать поединок с места события будет Вадим Шевякин. Роль репортера на стадионе исполнит Герман Каландаришвили.

Перед матчем MEGOGO выпустит в эфир студию, она стартует в 18:30. Ведущим станет Виталий Кравченко, а разбирать игру вместе с ним будут Александр Головко и Александр Шпирко.

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После ПСВ в календаре дончан — АЕК, «Интер», «Спортинг», «Фенербахче», «Слован», «Лейпциг» и «Реал». Завершающий матч лигового этапа «Шахтер» проведет 27 января против мадридского клуба.

Смотреть поединок можно на телеканале MEGOGO Футбол и в разделе «Спорт». Доступ к трансляции открывает подписка «Спорт» и любой пакет «MEGOPACK».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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