lifecell начал тестирование 5G в Одессе

lifecell приступил к пилотному тестированию сети 5G в Одессе на частотах 3500 МГц. Воспользоваться ею могут все абоненты с совместимыми смартфонами и без дополнительной платы, говорится в пресс-релизе оператора.

Одесса стала пятым городом пилота после Львова, Бородянки, Харькова и Киева. В столице оператор включил тестовую сеть в июле, тоже на частотах 3500 МГц.

- Реклама -

Доля владельцев 5G-смартфонов в сети lifecell постепенно растет. Сейчас она составляет 35%, а в Одессе — 41%. Именно поэтому пилот и запустили в Одессе, одном из крупнейших туристических городов страны. Технологию сможет проверить больше абонентов. Оператор получит данные о работе сети при сезонных колебаниях трафика.

Сейчас 5G-абоненты lifecell за сутки потребляют в среднем 10 ТБ трафика. Максимальная скорость передачи данных в тестовой сети достигает 1,5 Гбит/с.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Одессе 5G доступен в нескольких наиболее посещаемых районах. Это центр — части улиц Садовой, Преображенской, Гоголя, Гаванной, Дерибасовской, Греческой, Европейской, Ришельевской, Итальянской, Ланжероновской, Нины Строкатой, Леха Качиньского и переулка Футуристов. Сеть работает также в Аркадии и в зале ожидания Одесского вокзала.

Как и в предыдущих городах, тестовая сеть построена по стандарту NSA (Non-Standalone). Это значит, что 5G отвечает только за радиочасть, а обменом данными между смартфоном и сетью управляет существующая инфраструктура 4G. Такой подход позволяет внедрять 5G быстрее, на уже имеющейся инфраструктуре. Пиковые скорости в ней превышают 1 Гбит/с, а средние — до десяти раз выше, чем у LTE.

Уровень сигнала зависит от конкретной локации и плотности застройки, а внутри помещений доступ к 5G может быть ограничен. Абоненту нужна SIM-карта стандарта USIM или eSIM и смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц). Понадобятся также актуальная версия операционной системы и достаточный объем трафика в тарифном пакете.