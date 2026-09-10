lifecell начал тестирование 5G в Одессе

Новости
5G lifecell в Одесі

lifecell приступил к пилотному тестированию сети 5G в Одессе на частотах 3500 МГц. Воспользоваться ею могут все абоненты с совместимыми смартфонами и без дополнительной платы, говорится в пресс-релизе оператора.

Одесса стала пятым городом пилота после Львова, Бородянки, Харькова и Киева. В столице оператор включил тестовую сеть в июле, тоже на частотах 3500 МГц.

- Реклама -

Доля владельцев 5G-смартфонов в сети lifecell постепенно растет. Сейчас она составляет 35%, а в Одессе — 41%. Именно поэтому пилот и запустили в Одессе, одном из крупнейших туристических городов страны. Технологию сможет проверить больше абонентов. Оператор получит данные о работе сети при сезонных колебаниях трафика.

Сейчас 5G-абоненты lifecell за сутки потребляют в среднем 10 ТБ трафика. Максимальная скорость передачи данных в тестовой сети достигает 1,5 Гбит/с.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В Одессе 5G доступен в нескольких наиболее посещаемых районах. Это центр — части улиц Садовой, Преображенской, Гоголя, Гаванной, Дерибасовской, Греческой, Европейской, Ришельевской, Итальянской, Ланжероновской, Нины Строкатой, Леха Качиньского и переулка Футуристов. Сеть работает также в Аркадии и в зале ожидания Одесского вокзала.

Как и в предыдущих городах, тестовая сеть построена по стандарту NSA (Non-Standalone). Это значит, что 5G отвечает только за радиочасть, а обменом данными между смартфоном и сетью управляет существующая инфраструктура 4G. Такой подход позволяет внедрять 5G быстрее, на уже имеющейся инфраструктуре. Пиковые скорости в ней превышают 1 Гбит/с, а средние — до десяти раз выше, чем у LTE.

Уровень сигнала зависит от конкретной локации и плотности застройки, а внутри помещений доступ к 5G может быть ограничен. Абоненту нужна SIM-карта стандарта USIM или eSIM и смартфон с поддержкой диапазона n78 (3500 МГц). Понадобятся также актуальная версия операционной системы и достаточный объем трафика в тарифном пакете.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» приступил к тестированию 5G в Одессе

«Киевстар» включил 5G в историческом центре Одессы — от Приморского бульвара до Потёмкинской лестницы. Средняя скорость в тестовой сети — 600–800 Мбит/с.
Новости

Vodafone запустил открытое тестирование 5G в Одессе

Vodafone начал тестирование 5G в центре Одессы — от Приморского бульвара до Куликова поля. Трафик тарифицируется как обычный 4G, доплачивать не нужно.
Новости

Apple оставила спутниковые функции iPhone 14, 15 и 16 бесплатными ещё на год

Apple ещё на год оставила бесплатной экстренную связь через спутник для iPhone 14, 15 и 16. Продление действует для смартфонов, активированных до 9 сентября.
Новости

Apple представила iPhone Duo — первый складной смартфон в истории компании

Apple показала iPhone Duo — первый складной смартфон компании с экранами на 5,4 и 7,6 дюйма. Цена стартует с $1999, а предзаказы откроются 16 октября.
Новости

Suno выпустила новые модели музыкального ИИ в партнерстве с правообладателями

Suno выпустила модели музыкального ИИ v6 по лицензиям Warner Music, BMG и Believe. Пользователи будут генерировать треки в стиле участников соглашения.