«Киевстар ТВ» покажет второй сезон сериала «Земля гангстеров» от Paramount+

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19 вересня «Київстар ТБ» покаже другий сезон кримінальної драми «Земля гангстерів»

19 сентября платформа кино и телевидения «Киевстар ТВ» покажет второй сезон криминальной драмы «Земля гангстеров» от Paramount+, почти одновременно с международным релизом. Продолжение истории семьи Харриганов насчитывает 10 эпизодов.

Новый сезон обостряет борьбу за власть. Харриганы отбиваются от новых соперников и одновременно выясняют отношения между собой. Гарри Да Соуза снова вынужден выбирать между опасными союзниками и собственными обязательствами.

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К своим ролям вернулись Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн и Джоанн Фроггатт. Сериал уже получил заказ на третий сезон, так что история Харриганов вторым не завершится.

Премьера расширяет библиотеку Paramount+ на «Киевстар ТВ». Права на контент студии платформа вместе с MEGOGO получила по соглашению в июле 2025 года. С тех пор каталог регулярно пополняется фильмами и сериалами мировых студий.

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Среди ближайших пополнений — комедия «Дошкольники» (PRESCHOOL), которая станет доступна 13 сентября. Молодежный хоррор «Не входить» (Do Not Enter) выходит 20 сентября. В последнее время библиотека Paramount+ получила также «Крик 7» и второй сезон шпионского триллера «Агентство». Там же появились новые сериалы вселенной «Йеллоустоун» — «Маршалы», «Мэдисон» и «Ранчо Даттонов».

Такой график премьер дает украинским зрителям возможность смотреть международные новинки почти одновременно с мировыми релизами, без привычного ожидания локальной даты.

«Киевстар ТВ» работает на Smart TV, телевизионных приставках, Xbox, смартфонах, планшетах и в браузере. Смотреть может абонент любого мобильного оператора или интернет-провайдера — для входа достаточно собственного номера телефона.

Платформа является совместным проектом «Киевстара» и 1+1 media и работает с декабря 2019 года. Она предлагает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу, а также эксклюзивные допремьерные показы.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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