«Киевстар» приступил к тестированию 5G в Одессе

«Киевстар» приступил к тестированию сети пятого поколения в Одессе — город стал пятой локацией пилотного проекта оператора. Тестовое покрытие получили исторический центр, Приморский бульвар, Потёмкинская лестница и прилегающая территория, сообщили в компании.

Географию пилота оператор согласовывал с правительством. Кроме Одессы, 5G от «Киевстара» уже работает в Киеве, Львове, Харькове и Бородянке. В столице оператор приступил к тестированию в июле. Новую технологию компания включает как дополнение к 4G. Речь идёт о местах, где действующей сети не хватает ёмкости, скорости или возможности одновременно обслуживать много устройств.

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С начала пилотного проекта сетью пятого поколения воспользовались более 1,6 млн абонентов «Киевстара». Ежедневно к ней подключаются более 200 тыс. пользователей, хотя эта цифра зависит от дня недели.

Самый высокий показатель, который «Киевстар» зафиксировал во время испытаний, превысил 2,4 Гбит/с. Доступ к тестовой сети затем открыли всем желающим, и показатели изменились. Сейчас средняя скорость держится на уровне 600–800 Мбит/с, а максимальная достигает 2 Гбит/с.

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В тестовых зонах сеть работает в диапазоне 3500 МГц и развёрнута поверх действующей инфраструктуры 4G (архитектура 5G NSA, Non-Standalone). Такое решение позволяет не строить сеть с нуля и одновременно проверять возможности нового стандарта. Расширение частотного ресурса готовит и регулятор — в конце августа НКЭК открыла путь к аукциону на полосы 700 МГц и 2600 МГц.

Отдельный тариф или новая SIM-карта для тестирования не нужны. Абоненту достаточно смартфона с поддержкой 5G, обновлённого программного обеспечения и SIM-карты типа USIM — той же, что работает в сети 4G. Трафик тарифицируется по условиям действующего тарифного плана.

Основной технологией мобильной связи в Украине остаётся 4G — у «Киевстара» она доступна более чем 96% населения страны. В начале сентября оператор завершил массовое отключение 3G и перевёл более миллиона абонентов на четвёртое поколение.