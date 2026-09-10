Apple оставила спутниковые функции iPhone 14, 15 и 16 бесплатными ещё на год

Apple ещё на год оставила бесплатными спутниковые функции безопасности для владельцев iPhone 14, iPhone 15 и iPhone 16. Продление действует для смартфонов, активированных до 9 сентября, пишет MacRumors.

Об этом компания упомянула в пресс-релизе, посвящённом новым iPhone 18 Pro и 18 Pro Max. Для владельцев iPhone 14 это как минимум третье продление. Пробный период для этой серии должен был длиться два года с момента выхода смартфонов в ноябре 2022 года. Однако в 2025-м Apple отодвинула окончание этого периода, а теперь сделала это снова.

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Бесплатный доступ для iPhone 15, который должен был исчерпаться в этом году, тоже продлили. Владельцы iPhone 16 получили такое продление впервые.

Спутниковый набор Apple включает экстренный вызов SOS, отправку экстренных сообщений, поиск iPhone и помощь в дороге. Доступность отдельных сервисов зависит от страны. Работают они через спутники Globalstar, партнёра компании. Функции позволяют обратиться к спасателям, поделиться своим местоположением или отправить сообщение там, где нет ни мобильного сигнала, ни Wi-Fi.

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Возможности спутниковой связи в смартфонах компания развивает и дальше. В феврале Apple подала заявку на патент защитного чехла с фазированной антенной решёткой. Такой аксессуар должен улучшить качество спутниковой связи на iPhone и iPad.

Станет ли доступ платным после завершения бесплатного периода, Apple не уточнила. Сейчас владельцы iPhone 14, 15 и 16 будут пользоваться спутниковыми функциями бесплатно как минимум ещё год.