В США создадут новую многоразовую ракету Nova Pathfinder от Stoke Space

Американская аэрокосмическая компания Stoke Space завершила раунд финансирования серии E, привлекши $1 млрд. Общий объём инвестиций в компанию достиг $2,3 млрд, пишет Space.com.

Stoke Space разрабатывает полностью многоразовые ракеты Nova Pathfinder и Nova Block 2. Дебютный запуск Pathfinder на орбиту с полезной нагрузкой заказчика компания планирует на начало 2027 года. По словам Stoke, это будет самая крупная ракета из когда-либо запущенных американской частной компанией.

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Первая ступень двухступенчатой Pathfinder оснащена семью двигателями Zenith собственной разработки. Они работают на жидком кислороде и сжиженном природном газе и имеют полнопоточную схему со ступенчатым горением. Такая конструкция сокращает объём технического обслуживания между полётами.

Верхняя часть ракеты тоже отличается от конкурентов. Для теплозащитного экрана обычно используют керамические плитки, но куполообразную конструкцию Nova выполнили из металла. Её охлаждает жидкий водород — то же топливо, которым питается двигательная установка Andromeda разгонного блока.

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Сам разгонный блок оснащён не одним большим соплом, а двенадцатью небольшими камерами тяги, расположенными по кругу. В 2023 году Stoke уже испытала эту систему на «хоппере». Аппарат поднялся примерно на 10 метров и благополучно приземлился.

Если первый запуск Pathfinder будет успешным, до конца 2028 года компания планирует ещё несколько миссий. Параллельно Stoke будет разрабатывать более мощную Nova Block 2 — она рассчитана на доставку до 15 т груза на низкую околоземную орбиту. Её разгонный блок получит независимые системы для каждого из 12 двигателей, что позволит увеличить тягу более чем в пять раз. Цилиндрическая форма вместо конической, как у Pathfinder, позволит увеличить запас топлива. Первый запуск Block 2 запланирован на 2029 год. Ближайшими конкурентами Block 2 станут ракета Falcon 9 от SpaceX и ракета-носитель Neutron от Rocket Lab, которая ещё находится на стадии разработки.

На рынке частных ракетных запусков активизируются и другие компании. В Европе немецкая Isar Aerospace недавно вывела ракету на орбиту, став первой частной компанией континента, которая это сделала.

Привлечённые средства Stoke Space направит на разработку ракет и строительство необходимой инфраструктуры для их производства, тестирования и последующей эксплуатации. Компания расширит испытательный полигон Moses Lake в Вашингтоне — с 30 до 192 гектаров — для испытаний двигательных установок и самих ракет.

Также продолжается строительство нового комплекса на площадке CCSFS Space Launch Complex-14 Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде. Он рассчитан на размещение обеих ракет. Кроме того, компания разрабатывает морскую платформу для их посадки в океане.