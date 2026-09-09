Suno выпустила новые модели музыкального ИИ в партнерстве с правообладателями

Музыкальный ИИ-стартап Suno представила новое поколение моделей v6, созданное в партнерстве с музыкальными компаниями Warner Music Group, BMG и Believe. Пользователи смогут генерировать треки в стиле исполнителей, присоединившихся к соглашению, а исходные произведения компания будет использовать по лицензиям правообладателей.

Для Suno такие соглашения принципиальны — индустрию тревожат споры об использовании музыки для обучения ИИ. Музыканты и правообладатели требуют, чтобы сервисы получали разрешение и платили за использование их музыки.

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Гендиректор и сооснователь Suno Майки Шульман назвал запуск шагом к сотрудничеству ИИ-разработчиков и музыкальной индустрии. По его словам, новые модели должны помочь создавать продукты для артистов и поклонников, а также открыть новые возможности заработка для участников музыкального рынка.

Основная модель v6 рассчитана на работу с конкретным музыкальным замыслом. Модель v6-wild ориентирована на творческие эксперименты — варианты получаются более разнообразными и менее предсказуемыми, по словам Suno. Обе модели доступны подписчикам тарифов Pro и Premier.

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Бесплатная v6-mini будет доступна всем пользователям Suno. В компании рассчитывают, что v6-mini превзойдёт другие бесплатные модели по скорости генерации и качеству музыки.

Переход на новые модели — следствие соглашений Suno с правообладателями. В ноябре 2025 года стартап урегулировал спор об авторских правах с Warner Music Group. Тогда же стороны договорились о запуске лицензированных моделей взамен прежних версий. В том же году конкурент Suno — сервис Udio — заключил лицензионные соглашения с Warner Music Group и Universal Music Group. Причиной стали иски об использовании музыки для обучения ИИ.

Похожий подход к работе с правообладателями выбрал Spotify. Сервис разрабатывает ИИ-инструмент для создания ремиксов на основе лицензированных композиций. Слушатели смогут делиться такими ремиксами с другими пользователями, а созданные версии останутся внутри платформы.

Suno основали в 2022 году. В июне 2026 года компания привлекла более $400 млн с оценкой примерно в $5,4 млрд. Раунд возглавил фонд Bond Capital при участии IVP, Forerunner и Union Square Ventures.

Suno также работает над музыкальными проектами с участием конкретных артистов. По словам Шульмана, присоединяться к ним музыканты будут по собственному желанию и получать за это оплату. Для поклонников компания обещает новые способы взаимодействия с любимыми исполнителями.