Продажа подержанной машины своими силами требует достаточно много свободного времени – нужно подготовить объявление, отвечать на звонки, показывать автомобиль и отдельно заниматься оформлением сделки. Альтернатива – обмен старых автомобилей по программе trade-in, когда стоимость текущей машины засчитывается в счёт следующей покупки.

Такой формат позволяет объединить продажу и покупку в одной сделке. Автомобиль проходит оценку, после чего согласованная сумма становится частью оплаты нового электромобиля или гибрида. В каталоге NCars заявлено более 75 моделей BYD, ZEEKR, Xiaomi, Avatr и других азиатских марок, которые можно оформить по программе trade in, а разницу в стоимости оплатить самостоятельно либо оформить кредит или рассрочку.

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Как проходит оценка автомобиля

Оценка нужна, чтобы определить реальную стоимость машины с учётом её возраста, пробега, состояния и ситуации на вторичном рынке.

Процесс проходит в несколько этапов:

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Предварительный расчёт. Владелец сообщает марку, модель, год выпуска и пробег, а также отправляет актуальные фотографии. По исходным условиям менеджер связывается в течение 30 минут и называет ориентировочный диапазон стоимости.

Осмотр в шоуруме. Специалист проверяет кузов, толщину лакокрасочного покрытия, состояние силовых элементов, ходовой части и электронных систем. Такая диагностика позволяет выявить неисправности, которые могут повлиять на цену.

Финальное предложение. После осмотра определяется сумма выкупа. Если условия устраивают владельца, оформляется трейд ин автомобиля, а его стоимость засчитывается при покупке электрокара или гибрида.

Что влияет на финальную сумму

Цена покупки через программу trade-in зависит не только от года выпуска и пробега.

Чтобы по трейд ин продать авто на более выгодных условиях, важно учитывать следующие факторы:

История эксплуатации. Подтверждённое обслуживание, понятный пробег и отсутствие серьёзных кузовных повреждений обычно положительно влияют на оценку.

Техническое состояние. Учитываются работа двигателя или электропривода, трансмиссии, подвески, тормозов и отсутствие критических ошибок в электронных блоках.

Комплектация и состояние салона. Дополнительное оснащение может повысить стоимость машины, но только если сам автомобиль ухожен и не требует заметных вложений.

Спрос на вторичном рынке. Ликвидные модели и востребованные комплектации обычно проще перепродать, поэтому их цена может быть выше.

Когда обмен выгоднее самостоятельной продажи

Главный плюс trade-in – экономия времени. Владельцу не нужно отдельно искать покупателя и затем искать салон, где купить новую машину. Оценка, договор и зачёт стоимости проходят в рамках одной сделки.

При самостоятельной продаже иногда можно получить более высокую цену, зато trade-in сокращает число встреч, переговоров и этапов оформления. В трейд ин автомобили принимают после технической и документальной проверки, поэтому окончательная сумма зависит от фактического состояния конкретной машины.

В Одессе обмен авто можно осуществить в салоне NCars в ТЦ City Center. В рамках услуги можно быстро оценить старую машину и сразу выбрать новый электромобиль или гибрид, а перед оформлением – пройти тест-драйв.

Если выбранный автомобиль дороже, разницу можно покрыть собственными средствами либо кредитом со ставкой от 0,01% годовых и сроком до пяти лет. После покупки клиентам также доступна сервисная поддержка NCars CARE, запчасти, аксессуары и зарядная инфраструктура.

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Как подготовить машину к сделке

Чем полнее информация об автомобиле, тем быстрее проходит оценка. Перед визитом достаточно подготовить базовые документы и привести машину в обычное аккуратное состояние:

Документы. Возьмите техпаспорт, паспорт владельца, идентификационный код и комплект ключей.

Внешний вид. Чистый кузов и салон упрощают осмотр и позволяют специалисту точнее оценить состояние лакокрасочного покрытия и интерьера.

История обслуживания. Сервисная книжка, чеки и акты выполненных работ помогают подтвердить проведённое обслуживание и фактическое состояние автомобиля.

Формат trade in авто удобен, в тех случаях, когда хочется быстро и без хлопот продать старую машину и сразу получить новую. В Одессе трейд ин от компании NCars включает оценку автомобиля, подбор подходящей замены и оформление сделки в одном месте. Перед подписанием договора остаётся согласовать оценочную стоимость машины, размер доплаты и остальные условия.