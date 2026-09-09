OpenAI представила ChatGPT Images 2.5 с упором на редактирование изображений

OpenAI представила обновлённый генератор изображений ChatGPT Images 2.5. В новой версии приоритетом стала точность выполнения запросов при редактировании существующих фото, а не качество самого рисунка. Модель теперь лучше сохраняет ключевые детали кадра, в частности лицо человека, когда пользователь меняет стиль или сцену.

Главное изменение касается точности инструкций. При редактировании ChatGPT Images 2.5 меняет только тот аспект изображения, который указал пользователь, — фон, элемент гардероба или надпись. Остальную часть кадра модель не трогает. Это особенно заметно при многоэтапном редактировании. Раньше лицо человека могло измениться на промежуточном шаге, а результат предыдущего этапа — исчезнуть на следующем.

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Скорость работы тоже выросла. По сравнению с предыдущей версией ChatGPT Images 2.5 экономит до 50% времени при выполнении запроса. Модель стала более восприимчивой и к сложным формулировкам. Она лучше обрабатывает описания композиций, текст на изображении, прозрачный фон и визуальные стили.

После генерации пользователь может опубликовать не только само изображение, но и запрос, по которому оно создано. Так другие пользователи могут попытаться получить такой же результат со своим фото. В ChatGPT Images 2.5 также появился режим «Скетч» (Sketch). Прямо в интерфейсе ChatGPT можно от руки нарисовать примерную схему будущего изображения, если описать композицию словами сложно. Отдельно добавили шаблоны для типовых задач — например, создания постеров или маркетинговых материалов.

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Introducing ChatGPT Images 2.5

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Генератор ChatGPT Images 2.5 доступен в ChatGPT, ChatGPT Work и Codex. Пользоваться им можно в десктопных и мобильных приложениях, в веб-интерфейсе и через API. Модель выпустили в двух вариантах. Более простой и быстрый GPT-Image-2.5 Flare подойдёт для большинства задач, а медленный GPT-Image-2.5 Sunburst даёт максимальный контроль и точность при редактировании.

Другие крупные компании в последнее время тоже обновляют собственные генераторы изображений. В июле Meta запустила Muse Image — модель, которая сама проверяет и исправляет результаты. В том же месяце Google представила Nano Banana 2 Lite, который создаёт изображение за несколько секунд.

Все изображения, созданные или отредактированные в ChatGPT Images 2.5, получают невидимые водяные знаки и метаданные C2PA. Эта маркировка показывает, что снимок прошёл обработку искусственным интеллектом.