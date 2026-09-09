Офис и склад поставщика телеком-оборудования DEPS в Киеве повреждены в результате ракетной атаки

DEPS сообщил о повреждении головного офиса и склада в Киеве — причиной стала ракетная атака в ночь на 8 сентября. Системный интегратор и дистрибьютор телекоммуникационного оборудования оценивает масштаб убытков.

В DEPS поблагодарили сотрудников, партнёров, а также спасательные и другие службы, которые помогают компании справляться с последствиями удара.

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Сейчас продолжается оценка масштабов повреждений, а параллельно DEPS восстанавливает работу головного офиса и склада. Цель — как можно скорее вернуться к привычному режиму работы.

О дальнейших изменениях в работе компании и возобновлении отгрузок DEPS сообщит отдельно.

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Компания DEPS основана в 1991 году. По собственному описанию, DEPS — одно из немногих предприятий, которые действительно формируют ассортимент национального телекоммуникационного рынка. Компания не ограничивается поставками оборудования, а выводит на рынок современные технологические решения мирового уровня. В портфеле — телекоммуникационное оборудование, системы безопасности и кабельно-проводниковая продукция. Кроме Киева, у компании есть представительства во Львове, Харькове и Одессе.

Год назад, 8 сентября 2025 года, ракетно-дроновая атака на Киев разрушила два склада другого дистрибьютора телекоммуникационного оборудования — «РОМСАТ».