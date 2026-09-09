LG отвергла обвинения в том, что её смарт-телевизоры следят за владельцами и записывают звук в комнате. Опасения по поводу сбора данных и скрытого прослушивания производитель назвал безосновательными, пишет Tom’s Hardware.

Поводом стало двухчасовое видео YouTube-канала Gamers Nexus, авторы которого нашли уязвимости в телевизорах корейской компании. По их подсчётам, 216 млн устройств непрерывно собирают и отправляют данные владельцев. Эта активность якобы не прекращается даже без интернета или в режиме ожидания. Телевизоры сканируют сети Wi-Fi, ведут запись звука и анализируют входящие аудио- и видеосигналы, чтобы определить, какой контент смотрит владелец. Исследователи также зафиксировали, что устройства обнаруживают в локальной сети телефоны, принтеры и другую технику.

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Самое серьёзное обвинение касается встроенных микрофонов. По версии авторов расследования, телевизор записывает звук даже в режиме ожидания. Эти данные он сохраняет, чтобы передать их позже.

«Утверждения, сделанные в недавно опубликованном видео, не соответствуют действительности. Телевизоры LG обрабатывают голосовые данные только тогда, когда пользователь нажимает и удерживает кнопку голосового управления на пульте, либо когда распознаётся кодовая фраза (например, „Привет, LG“) после активации функции распознавания голоса на расстоянии (Far-Field)», — заявили в компании.

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За исключением этих случаев телевизоры не собирают и не записывают разговоры в помещении, подчеркнули в LG. Если кодовая фраза не распознана, голосовые данные с телевизора на сервер не передаются. Обработка звука для её распознавания выполняется локально на самом устройстве.

Сканирование сети ради поиска других устройств производитель признал. В LG назвали это стандартной функцией всех телевизоров и другой техники умного дома.

Технология автоматического распознавания контента (ACR), которая определяет просмотренное на экране, работает на основе добровольного согласия пользователя. Она обеспечивает персонализированные рекомендации, рекламу и другие сервисы. Если владелец не подписал соответствующее дополнительное соглашение, данные ACR в рекламных целях не используют, утверждают в компании.

Часть претензий расследования в LG не прокомментировали. Речь, в частности, о хранении расшифровок речи в открытом виде.