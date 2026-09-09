Индия оценивает стоимость демонтажа оборудования Huawei и ZTE в сетях операторов

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Фото: ChatGPT Image / Mediasat

Правительство Индии рассматривает план систематической замены китайского телекоммуникационного оборудования в мобильных сетях по соображениям национальной безопасности. Министерство внутренних дел поручило Министерству телекоммуникаций выяснить, сколько оборудования Huawei, ZTE и других китайских производителей используют крупнейшие операторы. Ведомство также должно оценить стоимость демонтажа и замены этого оборудования, пишет Light Reading.

Речь идёт об оборудовании, установленном до введения в Индии в 2021 году политики «надёжных источников». В соответствии с ней новые закупки должны совершаться только у сертифицированных поставщиков — Nokia, Ericsson и Samsung. Huawei и ZTE такой сертификации не получили, поэтому фактически лишились доступа к индийскому рынку 5G. Оборудование, установленное ранее, правительство разрешило оставить в сетях.

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Reliance Jio, крупнейший оператор страны, китайское оборудование не использует. Зато оно есть в сетях Bharti Airtel, Vodafone Idea и государственной компании BSNL. По оценкам представителей отрасли, только Airtel и Vodafone Idea могут потратить до 3 млрд долларов. Эта сумма покроет замену аппаратного и программного обеспечения.

Кто оплатит замену, пока не решено. Окончательное решение будет принимать Министерство внутренних дел по результатам оценки Министерства телекоммуникаций. Операторы уже несут высокие расходы на развёртывание 5G, строительство оптоволоконных сетей и модернизацию инфраструктуры. Дополнительные расходы на замену оборудования могут замедлить развитие сетей и поднять стоимость обслуживания для абонентов.

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Подобные ограничения на использование китайского оборудования уже действуют в США и ряде европейских стран, в частности в Великобритании и Германии. В сетях Евросоюза замена оборудования Huawei и ZTE, по оценке GSMA Intelligence, обойдётся операторам в €30–40 млрд.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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