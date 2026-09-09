Apple представила iPhone Duo — первый складной смартфон в истории компании

Apple представила iPhone Duo — свой первый смартфон с гибким экраном, который раскладывается в 7,6-дюймовый планшет. Новинка получила титановый корпус и чип A20 Pro, а в продажу она поступит 23 октября.

Складные смартфоны продаются уже седьмой год, и Apple выходит в этот сегмент последней из крупных производителей. Гендиректор компании Джон Тернус назвал iPhone Duo самым значительным изменением в линейке со времён первого iPhone.

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Внешний экран — 5,4 дюйма, внутренний — 7,6. По площади первый примерно на десятую часть уступает дисплею iPhone 18 Pro. Второй в полтора раза превосходит панель iPhone 18 Pro Max — это самый большой экран, который Apple ставила в смартфон. Оба дисплея выполнены по технологии Super Retina XDR. Соотношение сторон у них одинаковое — 1:1,4 в сложенном состоянии и 1,4:1 в раскрытом.

Пиковая яркость на улице достигает 3000 нит, экраны поддерживают ProMotion и режим Always-On. Внутреннюю панель Apple покрыла матовым нанотекстурным слоем, который гасит блики и заодно маскирует сгиб посередине экрана. Камеру FaceTime спрятали под самим дисплеем — она проступает только в момент съёмки. Внешняя фронтальная камера Center Stage стоит в правом верхнем углу.

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Шарнир собран более чем из сотни деталей. В раскрытом состоянии он же служит опорой для середины экрана, а половинки корпуса удерживает сомкнутыми система магнитов. Рамку изготовили из титана пятого класса. Заднюю панель прикрывает Ceramic Shield, а внешний экран — Ceramic Shield 2. Защита от пыли и воды соответствует стандарту IP68.

Introducing the new iPhone Duo

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Тонкий корпус заставил Apple пойти на компромиссы. Места для модуля Face ID не осталось, поэтому распознавание лица в iPhone Duo убрали совсем. Владелец разблокирует аппарат отпечатком пальца через Touch ID в боковой кнопке или с помощью Apple Watch на запястье. Лотка для физической сим-карты тоже нет — смартфон работает исключительно с eSIM.

Под формат раскладушки Apple переделала и интерфейс. В iOS 27 панель Dock, системные элементы и навигация приложений переехали к боковому краю, чтобы освободить высоту экрана. Dynamic Island развернулся вертикально. Впервые на iPhone заработал Split View — два приложения рядом на одном экране. Открыть можно и два окна одного приложения, а понравившуюся пару система запомнит. Наполовину сложенный аппарат превращается в настольные часы, фоторамку или панель виджетов в режиме StandBy. Ставить его на зарядку для этого не обязательно. До конца года оба дисплея научатся работать с Apple Pencil с разъёмом USB-C.

За вычисления отвечает процессор A20 Pro, изготовленный по 2-нанометровой технологии. У него шесть ядер CPU и семь графических ядер. Задачи с искусственным интеллектом обрабатывают два 16-ядерных блока Neural Engine. Тепло от чипа отводит испарительная камера. Беспроводную связь обеспечивает собственный чип Apple N1 с Wi-Fi 7, Bluetooth 6 и Thread, а за мобильные сети отвечает модем C2.

Батарею разделили на две части — по одной в каждой половине корпуса. Apple обещает до 31 часа воспроизведения видео на внутреннем экране и до 44 часов на внешнем. При смешанном сценарии смартфон должен продержаться около суток. Половину заряда он набирает примерно за 20 минут от кабеля. Через MagSafe или Qi2 на это уйдёт 30 минут.

Основных камер две, обе на 48 Мп. Модуль Fusion Main даёт двукратное приближение без потери качества. Сверхширокоугольный умеет снимать макро, а отдельного телеобъектива в аппарате нет. Главная камера пишет видео в 4K с частотой до 120 кадров в секунду и поддержкой Dolby Vision. Во время съёмки основными камерами внешний экран показывает кадр тем, кого снимают.

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iPhone Duo предлагается в цветах Star White и Night Sky. Накопитель — на 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ или 2 ТБ. За базовую версию просят от 1999 долларов, или около 89 тыс. грн — это самая высокая стартовая цена среди всех смартфонов Apple. Есть и рассрочка, 83,29 доллара в месяц в течение двух лет. Предзаказы откроют 16 октября, а сам смартфон появится в продаже более чем в 70 странах. Среди них США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония, Китай, Индия, Бразилия и ОАЭ. Украины в этом перечне нет.