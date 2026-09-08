Vodafone возглавил рейтинг Ookla как лучший и самый быстрый домашний интернет в Украине

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Vodafone

Международная компания Ookla по итогам первого полугодия 2026 года признала домашний интернет Vodafone лучшим и самым быстрым в Украине. Исследователи проанализировали более миллиона тестов скорости. Их в течение января–июня выполнили 218 тысяч пользователей в 24 регионах страны.

Награды Ookla основаны на результатах, которые абоненты сами фиксируют в сервисе Speedtest. Поэтому они являются независимым подтверждением качества сети. Для оценки Vodafone учли более миллиона измерений. Скорость загрузки в сети оператора составила 231,08 Мбит/с, скорость передачи данных — 200,84 Мбит/с.

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Гендиректор «Веги» Сергей Скрипников связал признание с инвестициями последних лет. «Вега» — дочерняя компания Vodafone Украина, которая развивает фиксированный доступ к интернету. По словам Скрипникова, компания за пять лет вложила около 2 млрд грн в развитие и устойчивость сети. Благодаря этому присутствие домашнего интернета Vodafone расширилось с 6 до 65 населенных пунктов в 17 регионах Украины. Сейчас технология GPON доступна для 2,2 млн домохозяйств.

Vodafone Украина завершила объединение провайдеров «Фринет» и Vega. Именно эта компания продолжает развивать сеть GPON и за первое полугодие 2026 года обеспечила возможность подключения для 245 тысяч домохозяйств. За год пользователей технологии стало больше на 61%. Сеть выросла на 37,5% с сентября 2025 года: тогда она охватывала 1,6 млн домохозяйств, сейчас — 2,2 млн.

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Каждая техническая площадка GPON имеет систему резервного питания. Это позволяет сохранять доступ к интернету более 100 часов во время отключений электроэнергии.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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