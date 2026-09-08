В России запретили независимым виртуальным операторам предоставлять услуги 5G

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Фото: Mediaclick

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) России определила круг операторов для сетей пятого поколения. Право на 5G получили четыре инфраструктурных оператора — МТС, «Билайн», «МегаФон» и Т2. Среди виртуальных операторов исключение сделали лишь для двух — Yota и «Ростелекома». Об этом сообщает ComNews.

По решению ГКРЧ, инфраструктурные операторы будут использовать для 5G часть частот LTE, а также диапазон 4,63–4,99 ГГц. Такое же право получили лишь те виртуальные операторы, которые входят в одну группу с владельцами сетей. Это «Скартел» (бренд Yota) и «Ростелеком».

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Для остальных виртуальных операторов (MVNO) это означает, что при действующих правилах они не смогут самостоятельно предоставлять клиентам услуги 5G. Ограничение будет действовать даже тогда, когда они работают на инфраструктуре оператора с уже развернутой сетью нового поколения. Под него могут попасть и многочисленные банковские виртуальные операторы, в том числе «СберМобайл».

Пока практическое влияние решения минимально. Массовые коммерческие сети 5G в России еще не запущены. Абоненты MVNO по-прежнему будут пользоваться обычными сетями 4G. Реальный вес новые правила приобретут только после начала широкого внедрения пятого поколения связи.

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Оценки участников рынка разделились. В «МегаФоне» считают решение логичным: именно инфраструктурные операторы инвестируют в строительство сетей и несут основные капитальные затраты. В «СберМобайле», напротив, предупреждают, что ограничение может снизить конкуренцию и сократить выбор для пользователей.

Более сдержанную позицию заняли «Альфа-Мобайл» и ПСБ. Там отмечают, что конкуренция между виртуальными операторами сегодня строится прежде всего вокруг тарифов и сервисов, а не технологии радиодоступа. В ПСБ также не исключают, что к моменту массового запуска 5G нормативная база еще может измениться.

Рынок MVNO остается одним из крупнейших сегментов мобильной связи России. По данным ComNews Research, виртуальные операторы обслуживают более 40 млн SIM-карт. Услуги по этой модели предоставляют около 60 компаний.

Ранее в России впервые испытали связь 5G между стратосферой и Землей — беспилотник на высоте 17 км транслировал видео на наземную сеть.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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