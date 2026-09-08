В России впервые установили 5G-связь между стратосферой и Землей

Фонд перспективных исследований (ФПИ) России впервые в стране обеспечил стабильную 5G-связь между Землей и стратосферой. С борта беспилотного стратостата на высоте 17 км более 80 минут передавали видео формата 2К. Об этом пресс-служба фонда сообщила ТАСС.

Испытание прошло 3 сентября в рамках проекта ФПИ «Барраж». Трансляция велась во время пролета стратостата в зоне действия наземного пункта связи. В фонде уточнили, что эксперимент подтвердил практическую возможность строить гибридные сети 5G на основе стратосферных платформ, выполняющих роль псевдоспутников. Кроме того, удалось обеспечить канал контроля и управления по стандарту 5G NTN (5G Non-Terrestrial Networks — 5G через платформы вне земли) между наземными пунктами и беспилотными системами в стратосфере.

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Похожие испытания связи с поднятых платформ уже проводили и другие российские компании. В апреле МТС тестировала базовую станцию LTE на привязном аэростате высотой 300 метров. В отличие от того испытания, стратостат ФПИ поднялся на высоту 17 км и работал без привязки к наземному объекту.

Первый запуск беспилотной стратосферной платформы в рамках проекта «Барраж» состоялся в феврале. Тогда в ФПИ сообщали ТАСС, что платформа «Барраж-1» рассчитана на 100 кг целевой нагрузки на высоте до 20 км.

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В августе руководитель Центра авиационно-космических технологий ФПИ Ян Чибисов в кулуарах форума «Технопром-2026» рассказал ТАСС, что стратосферные беспилотные платформы смогут использоваться как квазиспутники. По его словам, это даст связь удаленным территориям Сибири и Дальнего Востока.