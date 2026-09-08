UAblocklist: за август в Украине заблокировали 3948 сайтов, в основном казино

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Блокировка сайта

В августе в Украине ограничили доступ к 3948 сайтам, подсчитали в UAblocklist. Львиную долю блокировок — 3940 сайтов — составили нелегальные онлайн-казино. Немало этих доменов оказались зеркалами одних и тех же брендов — чаще всего встречались 1win, Jet и Mell.

Онлайн-казино уже несколько месяцев подряд остаются главным источником блокировок в Украине. Еще в июле UAblocklist подводил итоги за полгода, и больше всего блокировок так же приходилось на казино.

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Блокировки российских видеосервисов фиксировали значительно реже. Трехмесячная пауза в этой категории прервалась в августе. Под ограничения попали шесть сайтов онлайн-кинотеатров MUVEE и KinoVibe, рассчитанных преимущественно на аудиторию из России. В их каталогах есть фильмы, запрещенные в Украине.

Среди августовских блокировок оказался и сайт, маскировавшийся под государственный ресурс. Домен gur-official.com.ua выдавал себя за официальный сайт Главного управления разведки (ГУР), хотя настоящий ресурс ведомства работает по адресу gur.gov.ua. Подделку обнаружили сами сотрудники разведывательного ведомства.

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В список блокировок также попал книжный интернет-магазин BookStore, специализирующийся на русскоязычной литературе. У некоторых позиций страной издания указана Литва, а часть книг на украинском и русском языках имела признаки пиратского издания.

Не обошлось в августе и без чистки YouTube. В Украине заблокировали 15 каналов, среди которых — страницы российских военкоров, Z-блогеров и даже мультсериала «Маша и Медведь». Под ограничения попали сразу три языковые версии мультфильма — русская, английская и украинская. В СНБО объяснили это распространением российских нарративов среди детской аудитории.

Один сайт в августе, напротив, вывели из-под блокировки. Национальный центр управления сетями (НЦУ) восстановил доступ к Cig-Poshta, сервису по продаже сигарет с доставкой по Украине. Ресурс разблокировали после обращения Бюро экономической безопасности (БЭБ), причину такого решения ведомство не пояснило.

Узнать, заблокирован ли конкретный домен и каким решением, можно через поиск в Реестре заблокированных сайтов на сайте UAblocklist.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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