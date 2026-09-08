Rakuten Viber запустил функцию сводки непрочитанных чатов на базе ChatGPT

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У Viber запустили ШІ-підсумок непрочитаного від ChatGPT

Rakuten Viber представил сводку непрочитанного — функцию, которая одним экраном показывает краткий пересказ всех пропущенных сообщений. ChatGPT формирует краткое изложение вместо того, чтобы листать всю переписку вручную.

В компании отмечают, что у почти трети пользователей ежедневно накапливается по 20 и более непрочитанных чатов. Раньше для просмотра такого количества приходилось открывать каждый чат отдельно, теперь это занимает несколько секунд.

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Прочитав сводку, пользователь сразу решает, что делать дальше: отметить чат прочитанным, отложить его на потом или присоединиться к обсуждению.

Для дайджеста модель учитывает только непрочитанные сообщения и имена участников чата. Остальное содержимое переписки остаётся ей недоступным. В Viber подчёркивают, что это позволяет читать сводки, не рискуя приватностью переписки.

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Функция уже доступна владельцам мобильного приложения Viber по всему миру. Это не первое внедрение ChatGPT в мессенджере: ранее в Viber появился встроенный чат-бот на основе той же модели. Он доступен украинцам бесплатно благодаря партнёрству с OpenAI.

Запуск сводки непрочитанного продолжает это сотрудничество. Он также поддерживает инициативу группы Rakuten Triple 20 — внедрение искусственного интеллекта в сервисы компании ради их эффективности.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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