Провайдерам в тысячу раз удешевили аренду опор, что поможет провести интернет в более чем 1000 сёл

Правительство совместно с Минэнерго снизило для провайдеров плату за аренду электроопор — вместо 10 гривен в месяц оператор будет платить 1 копейку. Льготная цена будет действовать в 1043 сёлах, где до сих пор нет домашнего интернета. Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации.

Раньше именно аренда опор сдерживала провайдеров от выхода в отдалённые сёла, ведь за каждую опору оператор платил 10 грн ежемесячно. Из тысяч опор на маршруте до одного села набегала сумма, которая делала подключение экономически невыгодным. Из-за этого годами небольшие населённые пункты оставались без скоростной связи, хотя технически проложить туда кабель возможно.

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Верховная Рада пыталась решить эту проблему ещё в конце 2024 года. Тогда она поддержала законопроект об обязательном обеспечении сёл скоростным интернетом. Похожим путём уже шли и отдельные операторы: например, HomeNet завершил строительство оптической сети в восьми сёлах Барской общины на Винниччине. Но закон обязывал провайдеров, а не снимал главного препятствия — высокой стоимости подключения. Теперь её убирают напрямую.

Новая льгота действует не только на опоры внутри самих сёл, но и на транзит кабеля из соседних населённых пунктов. Благодаря этому провайдеры смогут направить сэкономленные средства на закупку оборудования. Деньги пойдут также на модернизацию узлов связи и прокладку оптических сетей (xPON). Эта технология подводит высокоскоростной интернет по оптоволокну к конкретному дому или улице.

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Льготная цена будет действовать весь период военного положения и ещё год после его завершения, а не временно. Долгосрочность условий даёт провайдерам возможность планировать инвестиции заранее. Рассчитывать короткие проекты под риск подорожания аренды больше не придётся.

Для жителей 1043 сёл решение означает доступ к сервисам, которых без стабильного интернета не хватает больше всего. Это онлайн-образование, удалённая работа, портал «Дія» и банковские приложения. Государство объясняет изменение стремлением выровнять доступ к цифровым сервисам независимо от того, где именно живёт человек.