Ощадбанк выставил на продажу долг «ЭСУ», которому принадлежит 92,79% «Укртелекома»

Ощадбанк выставил на продажу право требования по долгу ООО «ЭСУ» — компании, которой принадлежит 92,79% акций «Укртелекома». Торги в формате английского аукциона назначены на 6 октября на электронной площадке Prozorro.Продажи, пишет Forbes Ukraine.

Точная стартовая цена лота, согласно описанию на Prozorro.Продажи, составляет 2 645 429 959,75 грн без НДС. Минимальный шаг повышения цены — 26,45 млн грн, или 1% от старта. Торги пройдут в формате трехраундового английского аукциона. Сначала участники подают закрытые ценовые предложения. Затем в течение трёх раундов по три минуты они конкурируют, повышая ставку.

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Для участия нужно внести гарантийный взнос — 132,27 млн грн, или 5% стартовой цены. Приём заявок продлится до 5 октября. Купить долг могут только банки и другие финансовые учреждения с правом выдавать кредиты. Участники не должны быть связаны с государством-агрессором или Республикой Беларусь. Не подпадают они и под международные санкции. Если английский аукцион не состоится из-за нехватки участников, Ощадбанк может повторно выставить лот на голландский аукцион со снижающейся ценой.

Продаётся право требования по договору купли-продажи ценных бумаг от апреля 2013 года. По этому договору Ощадбанк приобрёл 2 млн облигаций «ЭСУ». Их номинальная стоимость — 2 млрд грн. Задолженность возникла из-за того, что «ЭСУ» не рассчиталась по этим облигациям. Погашение должно было состояться в марте 2017 года, но компания его не провела. В 2016–2017 годах Ощадбанк судился с должником и получил соответствующие судебные решения. В 2024 году Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу о банкротстве ООО «ЭСУ».

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История долга ведёт к приватизации «Укртелекома». Контрольный пакет оператора — 92,79% акций — Фонд государственного имущества передал компании «ЭСУ» ещё в 2011 году. Её связывают с банкиром Денисом Горбуненко. Приватизация обошлась «ЭСУ» в 10,57 млрд грн. Часть суммы профинансировали облигации «ЭСУ» на 4,6 млрд грн. Около 4 млрд грн из них выкупили Ощадбанк и Укрэксимбанк.

В 2013 году «ЭСУ» за $860 млн приобрела группа SCM Рината Ахметова. Сначала она заплатила лишь $100 млн. В SCM объясняли это нехваткой инвестиций со стороны предыдущего владельца. Тот якобы должен был создать телекоммуникационную сеть специального назначения для государственных учреждений, но не сделал этого. Из-за этого SCM пыталась расторгнуть сделку и вернуть уплаченные $100 млн. Связанная с предыдущим владельцем компания Raga, напротив, обратилась в Лондонский арбитраж. Она требовала взыскать оставшуюся сумму — $760 млн. Арбитраж встал на сторону Raga. После этого стороны заключили мировое соглашение по «Укртелекому».

С того же 2017 года длится ещё один спор: Фонд государственного имущества добивается возврата «Укртелекома» под контроль государства. Причина та же — невыполнение инвестиционных обязательств. По условиям приватизации «ЭСУ» должна была в течение пяти лет вложить в развитие сети не менее $450 млн. Этого не произошло, и спор до сих пор не разрешён. Основным ликвидным активом ООО «ЭСУ» остаются именно акции «Укртелекома». Продажа долга Ощадбанку поэтому затрагивает будущее контрольного пакета одного из крупнейших операторов фиксированной связи в Украине.

Среди кредиторов «ЭСУ» четвёртой очереди — сам «Укртелеком» и SCM Consulting Limited. Требование «Укртелекома» составляет 3,12 млрд грн, требование SCM Consulting Limited — 1,4 млрд грн. Обе структуры связаны с Ринатом Ахметовым. В 2025 году АО «Укртелеком» увеличило выручку почти на 7%, до 5,2 млрд грн. EBITDA компании выросла на 31%, превысив 1,2 млрд грн, при рентабельности 24%.