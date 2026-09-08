Meta наполнит смартфоны собственными ИИ-агентами с доступом к банковским приложениям

Meta готовит к выпуску ИИ-агента, который возьмёт на себя часть повседневных задач пользователя. Компания уже начала его закрытое альфа-тестирование под названием Muse, сообщает Testing Catalog. Доступ к тестированию пока дают только по коду приглашения или через список ожидания.

Страницу приложения Muse from Meta со скриншотами и описанием функций издание обнаружило в Apple App Store. Судя по приведённым там снимкам, разработчики хотят, чтобы агент выполнял на смартфоне пользователя практически любое действие. Это касается как переписки, так и покупок.

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На скриншотах показано, как приложение перед отправкой сообщения или совершением покупки запрашивает у пользователя подтверждение. Muse также умеет отслеживать цены на билеты и самостоятельно бронировать их. Среди сервисов, к которым сможет подключаться агент, — Gmail, «Google Календарь», а также приложения Peloton и HealthEx.

Разработчики хотят дать ИИ-агенту доступ и к банковским инструментам и платёжным системам. Это нужно, чтобы агент отслеживал расходы пользователя и предлагал отказаться от ненужных подписок ради экономии средств. Механизм этой функции пока не раскрыт. Не исключено, что поначалу Muse ограничится лишь уведомлениями на электронную почту, а не прямым доступом к банковским приложениям.

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Насколько востребованными окажутся на практике такие широкие возможности агента, покажет время: репутация Meta среди пользователей остаётся неоднозначной. Ранее компания уже запустила Muse Image — генератор изображений под тем же названием Muse. Он самостоятельно проверяет и исправляет результаты своей работы.