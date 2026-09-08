Кинотеатры Северной Америки собрали рекордные $4,76 млрд за летний сезон 2026 года

Кассовые сборы кинотеатров Северной Америки за лето 2026 года достигли $4,76 млрд, сообщает Variety со ссылкой на Rentrak. Предыдущий рекорд — $4,755 млрд в 2013 году — продержался более десяти лет.

В прокатной статистике США «летним» кассовым сезоном традиционно считают не три календарных месяца, а период с 1 мая по первый понедельник сентября — День труда. В 2026 году он охватил май, июнь, июль и август — 130 дней против 123 в 2013-м. Сравнение двух рекордов не совсем точное еще и потому, что сборы 2013 года не корректировали на инфляцию.

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Несмотря на эти оговорки, для индустрии кино рекорд остается важной вехой. Он означает, что зрители окончательно вернулись в кинотеатры после спада предыдущих лет. Каждый из четырех месяцев сезона впервые в истории превысил отметку $1 млрд. Самым успешным стал август — $1,27 млрд. Руководитель отдела рыночных трендов Rentrak Пол Дергарабедян назвал это лето поворотным для отрасли.

По его словам, рекордные цифры — лишь часть истории. Для многих людей это лето стало напоминанием, насколько приятно ходить в кино, и может сформировать новое поколение киноманов. Еще в январе актер Леонардо Ди Каприо спрогнозировал упадок кинопроката из-за конкуренции со стримингом. Результаты лета пока опровергают этот прогноз.

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Главными локомотивами рекорда стали «Человек-паук: Совершенно новый день» от Sony и Marvel и «Одиссея» Кристофера Нолана от Universal. Первый собрал $923 млн в прокате США и $2,4 млрд в мире. Вторая — $589 млн в Северной Америке и $1,62 млрд глобально. Успех закрепили сиквелы «История игрушек 5» и «Дьявол носит Prada 2».

Эти хиты компенсировали провалы нескольких крупных проектов. Среди них — игровой ремейк «Ваяна» от Disney, «Супергёрл» от Warner Bros./DC и «Повелители Вселенной» от Amazon MGM.

Длинные праздничные выходные в честь Дня труда отметились триумфом спасенного комедийного экшна «Койот против Акме». Лента собрала $15,8 млн. Warner Bros. ранее полностью отменила её ради налоговых списаний. После волны возмущения зрителей авторы выкупили права и продали фильм дистрибьютору Ketchup Entertainment.

Премьеры тех же выходных показали значительно более скромные результаты. Хуже всего выступил триллер «Любыми средствами» с Ягьей Абдул-Матином II и Марком Уолбергом — при бюджете $30 млн кассовые сборы составили лишь $9,3 млн. Сиквел «Дьявольская бездна 2» и фантастический экшн-триллер «Идеальное оружие» Адама Вингарда вообще не попали в первую десятку проката.