«Фабрика звёзд» на SWEET.TV собрала 1.8 млн просмотров за первый уик-энд

Дебютная серия обновлённой «Фабрики звёзд» на SWEET.TV набрала более 1.8 млн просмотров за первый уик-энд эфира. В Threads, Instagram и Facebook появились сотни постов и комментариев: зрители активно обсуждают участников кастинга и выбирают своих фаворитов, сообщили в пресс-службе платформы.

SWEET.TV начал съёмки обновлённой «Фабрики звёзд» ещё летом. Тогда на очных кастингах в Киеве наставники отбирали 11 участников будущей академии из 50 вокалистов. Первый эпизод показал закулисье этого отбора: первые выступления претендентов, реакции наставнической команды и эмоции кандидатов. Второй эпизод кастинга, который определит окончательный состав фабрикантов, выйдет в ближайшее время.

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«Для нас этот показатель — очень важный сигнал и подтверждение того, что зрителю действительно нравится современный, стильный контент с собственным почерком», — отметил руководитель SWEET.TV Originals, Big Entertainment Shows Владимир Завадюк. По его словам, аудитория готова смотреть украинские проекты с современным языком и собственной эстетикой.

Команде было принципиально важно дать «Фабрике звёзд» новый, современный и смелый почерк, близкий сегодняшнему зрителю, добавил Завадюк. Он также отметил, что SWEET.TV стремится поддерживать новое поколение украинских артистов. По его словам, платформа создаёт для исполнителей профессиональную среду, где они смогут учиться и заявлять о себе большой аудитории.

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Один из главных новых элементов сезона — возможность зрителей самим влиять на состав проекта. Профессиональная команда отберёт 11 фабрикантов, а двенадцатого определят зрители путём голосования. Проголосовать за любимого участника можно только один раз, подтвердив голос платежом в 1 гривну.

SWEET.TV добавляет к каждому такому голосу ещё 9 гривен. В итоге 10 гривен с каждого засчитанного голоса пойдут на поддержку Superhumans Center — в частности, на работу отделения, где помогают украинцам восстанавливать слух.

Первый эпизод «Фабрики звёзд» уже доступен на SWEET.TV. Показ обновлённого шоу стартовал ещё 4 сентября. Впереди зрителей ждут второй эпизод кастинга и начало больших эфиров 18 сентября.