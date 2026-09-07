Смарт-телевизоры LG сканируют домашнюю сеть и уязвимы для скрытой записи звука — расследование

Смарт-телевизоры LG активно сканируют домашнюю Wi-Fi-сеть и фиксируют другие устройства в ней, а уязвимости операционной системы webOS позволяют скрытно записывать звук даже при выключенном экране. Об этом сообщает Notebookcheck со ссылкой на расследование канала Gamer Nexus.

Авторы более чем двухчасового видеорасследования привлекли независимых экспертов по кибербезопасности и протестировали несколько моделей смарт-телевизоров LG, включая G5. Анализ сетевого трафика и программного обеспечения показал, что телевизоры сканируют локальную беспроводную сеть. При этом они фиксируют и другие устройства — смартфоны, умные часы, компьютеры и прочую технику, не связанную с работой самого ТВ.

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Исследователи зафиксировали сбор внутренних IP- и MAC-адресов, имён отдельных устройств, параметров сигнала. Собирается и информация о соседних Wi-Fi-сетях — их названиях, уровне сигнала и каналах. Такой набор данных пригоден для идентификации устройств и определения их местоположения. Авторы расследования отмечают: расшифровать весь трафик не удалось, поэтому содержание каждого переданного пакета осталось неизвестным.

Отдельно в расследовании говорится о работе технологии автоматического распознавания контента (ACR). Она превращает аудио- и видеоданные — в частности, скриншоты или аудиофрагменты — в цифровые отпечатки. Далее система сверяет их с медиабазами, чтобы определить, что именно смотрит пользователь. По словам авторов, эта телеметрия может работать и тогда, когда к телевизору подключён внешний источник сигнала через HDMI.

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Собранные данные обрабатывает подразделение LG Ad Solutions, отвечающее за таргетированную рекламу. В мире эксплуатируется около 216 млн смарт-телевизоров LG. С учётом других устройств, которые они сканируют в сети, компания фактически имеет доступ к данным примерно 363 млн устройств только в США. Это позволяет показывать рекламу пропорционально количеству пользователей. Телевизоры LG также анализируют, что именно смотрят владельцы, чтобы точнее подбирать рекламные предложения. Для этого ведётся выборочный захват видео и аудио, воспроизводимых на устройстве.

216,000,000 Spy TVs | The LG Smart TV Problem

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Самый серьёзный вывод расследования касается не штатной функции ACR, а уязвимостей webOS. По словам авторов, через них телевизор можно заставить записывать звук с подключённого микрофона даже тогда, когда экран выглядит выключенным. При отключённом сетевом соединении запись сохранялась локально, а после повторного подключения исследователи смогли получить к ней доступ, воспользовавшись этими уязвимостями. Это не доказывает, что LG в штатном режиме автоматически записывает разговоры и отправляет их на собственные серверы. Впрочем, это демонстрирует серьёзную уязвимость в webOS.

Часть найденных уязвимостей, в том числе связанных с удалённым выполнением кода, проходит процедуру ответственного раскрытия. Поэтому технические детали пока не публикуют. Исследователи советуют отключать телевизоры LG от сети и использовать для онлайн-сервисов отдельные устройства.

Ранее LG обязала владельцев смарт-телевизоров предупреждать гостей о записи их разговоров для обучения ИИ.