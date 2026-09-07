Продажи компакт-дисков в США за первое полугодие достигли 17,5 млн экземпляров

За первое полугодие 2026 года американцы купили 17,5 млн компакт-дисков — на 45,7% больше, чем годом ранее. В деньгах рынок прибавил 58,6% и достиг $171,1 млн, сообщает The Verge со ссылкой на данные Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии.
Ещё год назад статистика выглядела противоположной — в первом полугодии 2025-го продажи дисков упали на 22%, а разошлось их всего 12 млн. Поэтому нынешний рост стал неожиданностью.
Признаки разворота появились ещё летом, когда исследовательская компания Luminate насчитала за полугодие 16,3 млн проданных дисков. Её аналитики объяснили спрос специальными изданиями альбомов, в том числе у K-pop групп вроде BTS.
Покупают диски преимущественно представители поколения Z и миллениалы, причём скорее как коллекционные предметы. По оценкам, проигрыватель для дисков есть лишь у половины таких покупателей.
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Компакт-диск, который Philips, Sony и Polygram представили публике в 1983 году, возвращается на рынок не один. Продажи виниловых пластинок за полугодие выросли почти на 21% и достигли 26,5 млн экземпляров. Ещё быстрее — более чем на 73% — выросла категория прочих физических носителей. В неё входят CD-синглы, DVD, кассеты, SACD и DVD-Audio, и в сумме их продали 1,6 млн.
Физические носители восстанавливают позиции, но рынок по-прежнему держат сервисы подписки. Стриминг принёс индустрии $4,9 млрд, на 4,7% больше, чем годом ранее. Это значительно больше, чем дают все физические носители вместе.