Продажи компакт-дисков в США за первое полугодие достигли 17,5 млн экземпляров

За первое полугодие 2026 года американцы купили 17,5 млн компакт-дисков — на 45,7% больше, чем годом ранее. В деньгах рынок прибавил 58,6% и достиг $171,1 млн, сообщает The Verge со ссылкой на данные Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии.

Ещё год назад статистика выглядела противоположной — в первом полугодии 2025-го продажи дисков упали на 22%, а разошлось их всего 12 млн. Поэтому нынешний рост стал неожиданностью.

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Признаки разворота появились ещё летом, когда исследовательская компания Luminate насчитала за полугодие 16,3 млн проданных дисков. Её аналитики объяснили спрос специальными изданиями альбомов, в том числе у K-pop групп вроде BTS.

Покупают диски преимущественно представители поколения Z и миллениалы, причём скорее как коллекционные предметы. По оценкам, проигрыватель для дисков есть лишь у половины таких покупателей.

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Компакт-диск, который Philips, Sony и Polygram представили публике в 1983 году, возвращается на рынок не один. Продажи виниловых пластинок за полугодие выросли почти на 21% и достигли 26,5 млн экземпляров. Ещё быстрее — более чем на 73% — выросла категория прочих физических носителей. В неё входят CD-синглы, DVD, кассеты, SACD и DVD-Audio, и в сумме их продали 1,6 млн.

Физические носители восстанавливают позиции, но рынок по-прежнему держат сервисы подписки. Стриминг принёс индустрии $4,9 млрд, на 4,7% больше, чем годом ранее. Это значительно больше, чем дают все физические носители вместе.