Продажи компакт-дисков в США за первое полугодие достигли 17,5 млн экземпляров

Новости
Компакт-диски / CD диски
Фото: Shutterstock

За первое полугодие 2026 года американцы купили 17,5 млн компакт-дисков — на 45,7% больше, чем годом ранее. В деньгах рынок прибавил 58,6% и достиг $171,1 млн, сообщает The Verge со ссылкой на данные Американской ассоциации звукозаписывающей индустрии.

Ещё год назад статистика выглядела противоположной — в первом полугодии 2025-го продажи дисков упали на 22%, а разошлось их всего 12 млн. Поэтому нынешний рост стал неожиданностью.

- Реклама -

Признаки разворота появились ещё летом, когда исследовательская компания Luminate насчитала за полугодие 16,3 млн проданных дисков. Её аналитики объяснили спрос специальными изданиями альбомов, в том числе у K-pop групп вроде BTS.

Покупают диски преимущественно представители поколения Z и миллениалы, причём скорее как коллекционные предметы. По оценкам, проигрыватель для дисков есть лишь у половины таких покупателей.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Компакт-диск, который Philips, Sony и Polygram представили публике в 1983 году, возвращается на рынок не один. Продажи виниловых пластинок за полугодие выросли почти на 21% и достигли 26,5 млн экземпляров. Ещё быстрее — более чем на 73% — выросла категория прочих физических носителей. В неё входят CD-синглы, DVD, кассеты, SACD и DVD-Audio, и в сумме их продали 1,6 млн.

Физические носители восстанавливают позиции, но рынок по-прежнему держат сервисы подписки. Стриминг принёс индустрии $4,9 млрд, на 4,7% больше, чем годом ранее. Это значительно больше, чем дают все физические носители вместе.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Киевстар» первым в Украине завершил массовое отключение 3G и перевёл более миллиона абонентов на 4G

«Киевстар» первым в Украине завершил массовое отключение 3G — более миллиона абонентов перешли на 4G. Скорость мобильного интернета выросла на 20–40%.
Новости

Цены на смартфоны в мире выросли в среднем на 15% с начала 2026 года — Counterpoint

Более 40% моделей смартфонов подорожали с начала года, а отдельные — почти вдвое. Производители переложили на покупателей рост цен на память и комплектующие.
Новости

MEGOGO покажет матчи первого тура Лиги чемпионов УЕФА. Что интересного

MEGOGO покажет матчи первого тура Лиги чемпионов «Реал» — «Интер», «Ливерпуль» — «Атлетико» и «Наполи» — «Арсенал». Все три поединка стартуют в 22:00 по Киеву.
Новости

MEGOGO начал показ документального фильма «Герць українських фанатів»

На MEGOGO вышел документальный фильм «Герць українських фанатів» о болельщиках ведущих клубов. Фанатское движение в нем показано как отдельная субкультура.
Новости

Microsoft выпустит приложение Xbox для смарт-телевизоров TCL

Microsoft впервые принесёт облачный гейминг Xbox на телевизоры с платформой Google TV. Первыми его получат избранные модели TCL более чем в 25 странах мира.