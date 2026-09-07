Немецкая Isar Aerospace первой среди частных компаний Европы вывела ракету на орбиту

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Isar Aerospace сообщила, что её ракета-носитель Spectrum во второй раз поднялась в воздух и на этот раз достигла орбиты, развернув на ней полезную нагрузку. Это первый в истории успешный орбитальный запуск ракеты, полностью разработанной частной европейской компанией.

Первый пуск Spectrum состоялся весной и завершился падением ракеты вскоре после старта. Вторую попытку компания провела с норвежского космодрома Andøya. На этот раз полёт прошёл по штатному сценарию: ракета вышла на расчётную орбиту, а бортовые системы развернули полезную нагрузку.

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Spectrum — двухступенчатая ракета-носитель, которую Isar Aerospace разрабатывает для запуска малых и средних спутников. Компания позиционирует себя как европейскую альтернативу частным поставщикам пусковых услуг, рынок которых пока формируют в основном американская SpaceX и государственные космические агентства.

Успешный полёт Spectrum подтверждает для Isar Aerospace жизнеспособность технологии после неудачного дебюта. Это приближает компанию к регулярным коммерческим запускам с европейских площадок.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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