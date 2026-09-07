MEGOGO покажет матчи первого тура Лиги чемпионов УЕФА. Что интересного

Основной этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27 стартует 8 сентября. Матчи первого тура, который продлится три дня, в Украине покажет MEGOGO — официальный вещатель еврокубков, говорится в пресс-релизе медиасервиса.

Откроет программу мадридский «Реал», который во вторник, 8 сентября, примет «Интер». Перед стартовым свистком, в 20:45, в эфир выйдет студия MEGOGO. Игру прокомментируют Владимир Зверов и Виталий Похвала, а в студии будет работать Александра Кучеренко. К ней присоединятся тренер и бывший футболист киевского «Динамо» Александр Головко и актер и сценарист студии «Мамахихотала» Олег Маслюк. Маслюк также ведет программу «Небезпечна передача». Смотреть матч можно будет на телеканале «MEGOGO Футбол Перший» и в разделе «Спорт».

- Реклама -

В среду, 9 сентября, одним из центральных поединков станет игра «Ливерпуля» с мадридским «Атлетико». Студия снова начнет работу в 20:45. Матч прокомментируют Александр Новак и Назарий Шмигиль, а студию проведет Виталий Кравченко с гостями Эдуардом Цихмейструком и Олегом Маслюком.

В тот же вечер «Наполи» дома сыграет с лондонским «Арсеналом». Начало поединка — тоже в 22:00 по Киеву, комментировать его будет Роман Котляр.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Смотреть матчи Лиги чемпионов на MEGOGO смогут зрители с подпиской «Спорт», а также владельцы любого пакета «MEGOPACK». Лига чемпионов — не единственный турнир УЕФА в эфире сервиса. В начале сентября медиасервис получил эксклюзивные права на Лигу наций и отбор к Евро-2028.