«Киевстар» завершил массовое отключение 3G во всех регионах Украины и перевёл на 4G более миллиона абонентов. Освободившиеся 20 МГц в диапазоне 2100 МГц оператор полностью отдал под LTE, говорится в пресс-релизе компании.

Для абонентов это означает более высокую скорость и меньшую задержку сигнала, а также более стабильную связь там, где сеть загружена сильнее всего. Лучше соединение держится и в движении, и в помещениях. Кроме того, 4G поддерживает технологию VoLTE — она отвечает за качество голосовых вызовов.

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Причина отказа от третьего поколения чисто техническая. Та же полоса частот в 4G пропускает значительно больше данных. Поэтому старые сети сворачивают операторы во всём мире, и по подсчётам Глобальной ассоциации поставщиков мобильной связи (GSA) впереди идёт Европа.

Сворачивать 3G «Киевстар» начал ещё в 2023 году, регион за регионом. Весной оператор пообещал закрыть сеть до конца 2026 года — именно этот план теперь и выполнен. Абонентам со старыми SIM-картами компания бесплатно меняла их на USIM с поддержкой 4G. Устаревшие смартфоны предлагала обновить на акционных условиях в собственных магазинах.

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На скорость перераспределение частот повлияло заметно. По статистике «Киевстара», доступный для 4G ресурс вырос на четверть, а передача данных ускорилась на 20–40% в зависимости от локации. Свою роль сыграла и плановая модернизация оборудования.

С 2022 по 2026 год средняя скорость мобильного интернета у оператора выросла более чем вдвое. В августе 2026 года средняя загрузка приблизилась к 100 Мбит/с. В мегаполисах она превысила эту отметку. Пиковая скорость в сети достигает 1 Гбит/с, а 4G доступен более чем 96% населения страны.

Полностью технология из сети пока не исчезла. Для небольшого числа корпоративных клиентов 3G временно оставили локально — из-за специфики расположения оборудования. Перевести эти объекты на 4G оператор планирует в ближайшее время.