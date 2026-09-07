Цены на смартфоны в мире выросли в среднем на 15% с начала 2026 года — Counterpoint

Смартфоны в мире с начала 2026 года подорожали в среднем примерно на 15% из-за роста цен на микросхемы памяти. Дороже стали более 40% моделей — столь широкого повышения отрасль еще не знала, говорится в исследовании Counterpoint.

Расчеты Counterpoint опираются на цены более чем 4 тыс. моделей. Стоимость отдельных из них выросла почти вдвое. Производители переложили на покупателей возросшие расходы на комплектующие. Самое заметное подорожание аналитики зафиксировали в Индии, где смартфоны прибавили в цене 21%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 19%. На Ближнем Востоке и в Африке цены выросли на 18%, в Китае — на 10%. В Европе показатель составляет 7%, в США — 5%, причем там дорожали преимущественно новые модели. Ранее Counterpoint сообщал, что поставки смартфонов в Европе упали до минимума с 2023 года из-за инфляции и подорожания компонентов.

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Подорожавшая память изменила и поведение покупателей. «Память стала ключевым фактором, определяющим себестоимость смартфонов», — заявил директор по исследованиям Counterpoint Тарун Патхак. По его словам, покупатели откладывают обновление, ждут крупных распродаж или обращаются к рынку подержанных устройств. Признаки охлаждения заметны еще с июня, когда мировые продажи смартфонов падали девять недель подряд.

Причина подорожания лежит за пределами рынка смартфонов. Спрос со стороны центров обработки данных для искусственного интеллекта перетягивает мировые запасы памяти на себя. Производителям потребительской электроники достается меньше микросхем, и стоят они дороже. Увеличение себестоимости производители переносят в цену готовых устройств. Наиболее чувствительны к этому смартфоны начального и среднего ценовых сегментов.

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Быстро устранить дефицит не удастся — строительство новых фабрик памяти занимает несколько лет и стоит десятки миллиардов долларов. Поэтому подорожание способно ограничить спрос на смартфоны и их поставки в 2026 году. Сам дефицит памяти, по прогнозу Counterpoint, сохранится и в 2027 году.