В 27 регионах России может не остаться ни одного местного оператора связи

Реформа лицензирования связи, которую готовит Минцифры России, может оставить 27 российских регионов без единого местного оператора. Такие оценки отраслевые ассоциации привели на круглом столе 3 сентября, пишет Forbes со ссылкой на РБК.

Вместо 17 действующих видов лицензий должно остаться три. Базовая не даст права оказывать услуги доступа в интернет и телефонной связи, а уставный капитал для нее — 5 млн рублей. Универсальная позволит работать в одном–шести регионах и оказывать обе эти услуги, ее порог — от 30 млн рублей. Генеральная рассчитана на федеральный уровень, и здесь нужно уже 100 млн рублей. Сейчас требований к уставному капиталу нет вообще. Для общества с ограниченной ответственностью (ООО) достаточно 10 тыс. рублей.

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Именно эти пороги в отрасли и называют главным барьером. Требованиям к капиталу будет соответствовать лишь 21% компаний, подсчитал директор Ассоциации телекоммуникационных операторов (АСТО) Алексей Леонтьев. Из-за этого в 27 регионах местные операторы могут исчезнуть совсем. Еще в 12 регионах рынок может сократиться на 30–49%, а в 22 — на 31–50%. Леонтьев отметил, что сейчас никто не возьмется оценить все последствия реформы. По его словам, затраты на выполнение новых требований на несколько лет остановят инвестиции. Это касается даже тех компаний, которые сумеют эти требования выполнить.

Тысячи небольших компаний могут вообще уйти с рынка связи. О таком риске на том же круглом столе заявил глава комитета по телекоммуникациям Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Николай Михайлов. Схожую оценку дал президент Ассоциации участников отрасли центров обработки данных (ЦОД) Игорь Дорофеев. Он считает, что компании, обслуживающие массового абонента, постепенно исчезнут с рынка. Новые сервисы при этом никто внедрять не будет.

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В Минцифры уверяют, что ничего еще не решено. Ведомство собирает отзывы заинтересованных сторон, а конкретных решений об условиях работы операторов пока не приняло. Изменения, по объяснению министерства, должны оставить на рынке только надежные компании, способные инвестировать в модернизацию сетей.

О подготовке реформы российские СМИ писали еще весной. 2 апреля «Известия» со ссылкой на два источника сообщили об обсуждении более жестких правил лицензирования. На следующий день о масштабных изменениях в отрасли написало РБК. По его данным, поправки могут внести после выборов в Госдуму в сентябре. Пороги капитала тогда называли другие — 5 млн, 100 млн и 1 млрд рублей. Речь шла о базовой, универсальной и генеральной лицензиях соответственно.

Базовая лицензия, по версии РБК, не потребует подключения к системе оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ). Через эту систему спецслужбы получают доступ к переписке и данным пользователей. В конце апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на презентацию ассоциации «Ростелесеть» писал, что рынок может покинуть каждый третий провайдер. Новым условиям, по этой оценке, будет соответствовать лишь 7% компаний. Участники рынка тогда прогнозировали, что реформа повысит цены на домашний интернет.