Суд запретил стартапу использовать название Twitter, но разрешил Tweet и логотип птицы

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Суд в США запретил стартапу Operation Bluebird запускать соцсеть под названием Twitter, однако слово Tweet и логотип с птицей оставил за ним. Запрет охватил восемь торговых марок, связанных с прежним брендом X, пишет TechCrunch.

В конце августа Operation Bluebird запустила проект по адресу Twitter.now — с логотипом птицы, твитами и ретвитами. После решения суда площадку переименовали, и сейчас она работает уже как Tweet.app.

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Предварительное решение вынес судья окружного суда Колм Ф. Коннолли. X добивалась запрета сразу на несколько торговых марок, связанных с Twitter. В отношении восьми из них суд ходатайство удовлетворил. Для обозначения Tweet и изображения птицы аналогичного запрета судья не ввёл.

По мнению Коннолли, стартап, вероятно, сможет доказать, что X прекратила пользоваться этими двумя марками. Возвращаться к ним, как считает судья, компания не собирается. Однако решение не окончательное. Разбирательство продолжится, пока суд не установит, принадлежат ли спорные знаки компании X после её переименования.

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Стартап возглавляют Майкл Перофф и Стивен Коутс, который раньше работал юристом по торговым маркам в самом Twitter. До запуска Tweet.app более 172 тыс. человек подали заявки на имена пользователей. За резервирование ника и участие в раннем тестировании компания берёт 20 долларов.

Коутс заявил, что X сохранила за собой слово Twitter, но отказалась от Tweet и изображения птицы. По его словам, пользователи продолжают активно употреблять слово «твит» даже после переименования соцсети.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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