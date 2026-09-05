Обзвон клиентов с помощью ИИ: как устроены голосовые роботы и какие задачи они решают

Телефон остаётся для бизнеса как самым коротким путём к клиенту, так и самым дорогим: каждый разговор оплачен рабочим временем оператора. За последние два-три года это равновесие заметно сдвинулось.

Роботы прежних поколений умели немного: зачитывали записанную фразу и принимали нажатие цифры. Нынешние системы слушают живую речь, держат тему и отвечают по существу. Разберём, как устроена технология, какие задачи ей по силам и где её возможности кончаются.

Обзвон клиентов с помощью ИИ опирается на четыре технологических слоя

Голосовой робот собран из четырёх слоёв, и каждый влияет на итог разговора. Первый слой отвечает за телефонию: сервис набирает номер, дозванивается до абонента и держит линию. Второй слой, распознавание речи (ASR), переводит ответ человека в текст в реальном времени. Третий слой — языковая модель: она разбирает смысл сказанного, сверяется с задачей и строит следующую реплику. Четвёртый слой, синтез речи (TTS), превращает текст обратно в звук.

Главное отличие от прежних автоинформаторов — как раз в третьем слое. Классический робот сверял ответ со списком ключевых слов, и стоило собеседнику ответить иначе, ветка сценария обрывалась. Языковая модель оценивает фразу целиком. Она понимает и «ага», и «да нет, наверное», и встречный вопрос не по теме. Поэтому обзвон клиентов ии давно относят к отдельному классу инструментов, а не к новой версии автоинформатора.

Отдельная инженерная задача — чувство паузы. Молчание дольше секунды собеседник принимает за обрыв связи. Разработчики сводят задержку между репликами к минимуму и учат систему слышать, когда человек ещё договаривает фразу. От этого и зависит, прозвучит разговор естественно или превратится в перебивание.

Голосовой робот с ИИ и классический автообзвон решают разные задачи

Обе технологии живут бок о бок, и выбор между ними диктует задача. Жёсткий сценарий выигрывает там, где важна точность формулировок: код подтверждения, напоминание о записи к врачу, юридически выверенное уведомление. Робот произносит ровно то, что записал заказчик, — ни слова сверх.

ИИ-робот берёт своё там, где разговор ветвится непредсказуемо. Он опирается на базу знаний о компании и продукте. Уточняет детали, отвечает на возражения и возвращает беседу к цели звонка. Разница между двумя подходами сводится к нескольким пунктам:

классический робот реагирует на ключевые слова и тональный набор, ИИ-робот разбирает свободную речь;

сценарий пишут вручную и правят неделями, ИИ-персонажа собирают из короткого описания задачи;

сценарный обзвон зависит от качества веток диалога, ИИ-звонок — от полноты базы знаний;

жёсткий сценарий предсказуем до последней реплики, ИИ-диалог допускает импровизацию.

На практике компании соединяют оба формата: массовое информирование отдают сценарному роботу, а квалификацию лидов и продажи — умному. Такое разделение бережёт бюджет, ведь простой звонок обходится дешевле.

Автоматический обзвон закрывает повторяющиеся задачи бизнеса

Технология приживается там, где один и тот же разговор повторяется изо дня в день. Это возвращение «спящих» клиентов и подтверждение заявок. Сюда же относятся напоминания о визите, сбор отзывов и первичный отбор кандидатов. Тем же способом работают с просроченной задолженностью и разбирают входящие обращения. Общий признак таких сценариев — понятная цель звонка и готовая база контактов.

Показателен пример из практики сервиса «Звонок»: в кампании по продаже кредитования для бизнеса робот обработал 36 тысяч контактов. Заявок пришло 1080, а 29% обратившихся дошли до оформления — цифры такого порядка и объясняют интерес рынка. Живой оператор не проведёт 36 тысяч разговоров за время кампании, а робот ведёт до 20 тысяч разговоров одновременно.

Арифметика тоже несложная. Ставка сервиса zvonok.com на ИИ-звонки — 4,72 ₽ за минуту, но списывают только фактические секунды разговора. Короткие звонки поэтому и стоят копейки: в среднем разговор обходится примерно в 91 копейку, а классический автообзвон без ИИ вдвое дешевле. Минута работы оператора колл-центра обходится на порядок дороже, и это без учёта найма, обучения и текучки.

Сценарий, характер робота и база знаний определяют качество диалога

Настройка ИИ-кампании начинается не с техники, а с текста. Заказчик описывает, чем занимается компания, кому и зачем идёт звонок. Из этого описания система собирает роль робота, стиль общения и степень разговорчивости. Она же намечает этапы диалога — от первой фразы до главного вопроса. Дальше настройки правят вручную.

Характер подбирают под аудиторию. Деловой тон работает в корпоративном сегменте, дружелюбный — в рознице, напористый — в продажах с коротким циклом. Поверх характера ложится база знаний: сведения о компании, товарах, условиях доставки, акциях. Чем полнее контекст, тем реже робот уходит от темы и тем выше конверсия звонка в заявку.

Окупаются прежде всего те кампании, на подготовку которых не пожалели времени. Пустая база знаний превращает умного робота в дорогой автоинформатор, который выдумывает ответы без опоры на факты.

Технологии дозвона доводят вызов до абонента

Даже безупречный диалог не состоится, если вызов не дошёл до абонента. Операторы связи и приложения-антиспам отсеивают массовые звонки. Часть номеров уходит в блокировку, часть попадает на автоответчик. Поэтому качество сервиса меряют не только «умом» робота, но и тем, как он дозванивается.

Техническая часть решает сразу несколько задач:

подбор номера под конкретного оператора и часовой пояс абонента;

фильтр автоответчиков: робот кладёт трубку и не тратит минуты впустую;

повторные попытки дозвона по расписанию и с ограничением частоты;

маркировка вызова этикеткой и подтверждённым именем.

Отсев автоответчиков сберегает до трети бюджета кампании. Деталь неочевидная, но на больших объёмах она меняет смету сильнее, чем разница в цене минуты.

Аналитика звонков и интеграция с CRM превращают кампанию в процесс

Каждый разговор оставляет след: сервис хранит аудиозапись, расшифровку, статус, длительность и результат. Из этих данных складывается воронка — видно, до скольких номеров робот дозвонился, сколько собеседников дослушало и сколько согласилось. Дальше начинается обычная аналитика. Формулировки, характеры и время обзвона сравнивают между собой и ищут связку с лучшей конверсией.

В полную силу инструмент работает в связке с CRM. Через API система забирает свежие контакты из рабочих сервисов компании. Результат звонка она возвращает прямо в карточку клиента. Кампанию запускает событие — оформленный заказ, брошенная корзина, окончание подписки. Postback-уведомления меняют статус звонка сами, без ручной выгрузки таблиц. В такой связке обзвон с помощью ии перестаёт быть разовой кампанией и превращается в процесс, который отзывается на действия клиента без участия менеджера.

Звонки роботом остаются законными при трёх условиях

Автоматический вызов регулируют те же нормы, что и обычный звонок менеджера. Отвечает за него компания, которая заказала обзвон. Говорит человек или синтезированный голос — для закона разницы нет. Первое условие: звонить только тем, кто дал согласие на обработку персональных данных. Второе: по первой просьбе вносить номер в стоп-лист. Третье: честно представляться и не вводить собеседника в заблуждение.

Отдельный вопрос — где хранятся и обрабатываются записи разговоров. Сервисы с собственным распознаванием и синтезом речи держат данные внутри своей системы. Те, кто арендует чужие модели, передают фрагменты речи третьей стороне. В медицине, финансах и подборе персонала этот пункт часто и решает выбор подрядчика.

Ограничения ИИ-обзвона показывают, где человек пока сильнее робота

Живой синтез речи и понимание контекста не отменяют потолка технологии. Робот теряется в сложной многоходовой сделке, где решение созревает через несколько встреч. Он плохо чувствует настроение собеседника в споре и не берёт на себя ответственность за нестандартную уступку. Часть аудитории по-прежнему кладёт трубку, услышав машинный голос, и закладывать эту реакцию в расчёт конверсии стоит заранее.

Разумное распределение ролей выглядит так. Робот снимает первый слой рутины и передаёт менеджеру заинтересованных собеседников, а сделку доводит человек. Технология не заменяет отдел продаж, а меняет его устройство. Операторов становится меньше, но каждый их разговор стоит дороже и приносит больше. Судя по темпу, с каким развиваются речевые модели, ближайшие годы сузят этот разрыв. Последнее слово в сложных переговорах пока остаётся за человеком.