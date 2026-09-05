Microsoft выпустит приложение Xbox для смарт-телевизоров TCL

Microsoft объявила о партнёрстве с TCL, по которому приложение Xbox заработает на смарт-телевизорах производителя более чем в 25 странах. Для сервиса это первый выход на платформу Google TV. Именно на ней работает основная линейка телевизоров TCL.

Чтобы запустить игру, понадобится три вещи. Это установленное приложение на совместимой модели TCL, поддерживаемый беспроводной контроллер и активная подписка Xbox Game Pass с доступом к облачному геймингу. Само приложение бесплатное. Транслировать через него можно игры из каталога подписки и купленные ранее проекты из собственной библиотеки.

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Профили, сохранения, достижения и списки друзей будут переноситься между устройствами автоматически, подчеркнули в Microsoft. Игру, начатую на консоли или компьютере, можно будет поставить на паузу и продолжить с того же места на телевизоре.

TCL становится очередным производителем, который договорился с Microsoft о появлении приложения на своих телевизорах. Раньше сервис заработал на устройствах Samsung и Amazon Fire TV, а в этом году добрался до моделей Hisense с операционной системой VIDAA. Тем же путём уже прошла LG — в мае 2025 года она добавила приложение Xbox Cloud Gaming в свои Smart TV, и сервис тогда тоже стартовал более чем в 25 странах.

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Появление приложения на телевизорах TCL совпадает с изменением модели оплаты облачного гейминга. В ноябре Microsoft введёт оплату по факту использования, которая откроет доступ к стримингу без подписки Game Pass. Рассчитан этот вариант прежде всего на владельцев телевизоров, у которых нет консоли Xbox. Параллельно компания тестирует на участниках программы Xbox Insiders бесплатную версию сервиса с рекламой. Бренд Xbox Microsoft развивает и за пределами игр — в конце августа компания выставила на продажу права на экранизацию своих франшиз.

Одновременно для подписчиков появляются месячные ограничения облачного времени. Владельцы тарифа Xbox Game Pass Ultimate смогут играть в облаке 15 часов в месяц. На тарифе Premium лимит составляет 10 часов, на Game Pass Essential — 5. Тем, кому этого не хватит, придётся докупать пакеты часов.

Конкретные даты запуска и перечень моделей TCL, которые получат приложение, Microsoft назовёт позже.