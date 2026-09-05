Китайский спутник Yaogan-50 (02) распался на 43 обломка, которые останутся на орбите десятилетиями

Китайский спутник Yaogan-50 (02) распался на орбите как минимум на 43 обломка. Все они уже занесены в каталог 18-й эскадрильей космической обороны Космических сил США. Аппарат запустили в марте, а причина разрушения пока неизвестна, пишет SpaceNews.

Обломки разошлись по орбитам высотой примерно от 600 до 1100 км. При этом они сохранили характерный для спутника наклон в 142 градуса. Среди возможных причин рассматривают отказ двигательной установки или аккумуляторной батареи. Не исключают и столкновение с другим космическим объектом или обломком.

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На таких высотах атмосфера почти не тормозит космический мусор. Поэтому новые фрагменты, вероятно, останутся на орбите десятилетиями или даже дольше, создавая угрозу для других аппаратов.

Сам Yaogan-50 (02) вывела в космос ракета Long March 6A с космодрома Тайюань 15 марта. Двумя месяцами ранее туда же отправился первый аппарат пары — Yaogan-50 (01). Оба спутника работали на редкой сильно ретроградной орбите, на которой аппарат движется против вращения Земли.

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Такая схема требует больше энергии при запуске и уменьшает полезную нагрузку ракеты. Зато спутник быстрее перемещается относительно поверхности планеты. Он чаще наблюдает средние широты, в том числе территорию Китая и соседние регионы. Из других стран подобные орбиты регулярно использует разве что Израиль — главным образом из-за географических ограничений при запусках.

Официально китайская аэрокосмическая корпорация CASC называет спутники серии Yaogan аппаратами для наблюдения за земной поверхностью. Среди их задач — оценка урожайности и помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий. Западные аналитики считают, что часть аппаратов серии может работать на разведку. По их мнению, такие спутники несут радиолокаторы, оптические системы и средства радиотехнической разведки. Yaogan-50 (01) разработала Шанхайская академия космических технологий, а второй аппарат — Китайская академия космических технологий.

В Китае публично не комментировали разрушение спутника. Впрочем, в китайском каталоге космических объектов Spacemapper уже значатся четыре связанных с ним фрагмента. Значит, событие зафиксировали и китайские средства наблюдения.

Проблема космического мусора давно вышла за рамки отдельных аварий. Крупнейшим единичным эпизодом остается китайское испытание противоспутникового оружия 2007 года, в ходе которого уничтожили спутник Fengyun-1C. Даже через 19 лет на орбите продолжают отслеживать 2318 его обломков.

Всего сейчас на орбите отслеживают около 54 000 объектов размером более 10 см. Действующими аппаратами являются лишь около 9300 из них. Более мелких фрагментов значительно больше. Это примерно 1,2 млн объектов размером от 1 до 10 см. Еще около 140 млн частиц имеют размер от 1 мм до 1 см.

Большинство таких объектов каталогизировать невозможно, но безопаснее они от этого не становятся. На большой скорости даже небольшой фрагмент способен серьезно повредить космический аппарат или полностью вывести его из строя. Похожий риск уже оценивали для группировки Starlink, которой могут угрожать обломки китайской ракеты Long March 6C.