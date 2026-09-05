Глава ревизионной комиссии «Киевстара» Мацей Войташек покинул пост

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Maciej Wojtaszek / Мацей Войташек

Мацей Войташек сложил полномочия члена и главы ревизионной комиссии «Киевстара» и уходит с должности заместителя финансового директора материнской группы VEON. Оба решения приняты по его собственному желанию и вступили в силу 31 августа, передаёт «Интерфакс-Украина».

Оператор раскрыл эту информацию в системе Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Ревизионная комиссия — это внутренний орган акционерного общества, который от имени владельцев акций проверяет его финансово-хозяйственную деятельность.

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В состав комиссии Войташек вошёл 3 сентября 2018 года, а возглавил её 22 декабря 2022-го. Нового главу «Киевстар» пока не назвал.

Руководящие органы оператора меняются не впервые. В сентябре 2025 года VEON делегировал нового представителя в наблюдательный совет «Киевстара».

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Свой уход топ-менеджер подтвердил и в LinkedIn. В VEON он пришёл в ноябре 2012 года на позицию старшего менеджера по международным стандартам финансовой отчётности. Заместителем финансового директора группы Войташек стал в январе 2025-го.

«Я благодарен не только за профессиональный рост, который дала мне эта дорога, но и за дружбу, которую унесу с собой далеко за пределы VEON», — написал Войташек.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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